Karolina tapa los baches en la colonia Insurgentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran cantidad de baches afectan a las diferentes vialidades en Hermosillo.Cada época de lluvias los hoyos resurgen y causan estragos, principalmente, a los automovilistas.Ante esta situación, una ciudadana cansada por la problemática decidió tomar un carrito de juguete, llenarlo de arena y tapar esas imperfecciones en las calles de la colonia Insurgentes.Karolina, quien no proporcionó su apellido, dijo que no le gusta ver con hoyos las vías de su colonia y que por eso empezó a taparlos.Y es así como Karolina, inconscientemente, previene accidente viales.Los baches, además de dar mal aspecto, son muy peligrosos ya que pueden ocasionar accidentes mortales.Hasta estos momentos, no se han registrado fatalidades relacionadas con estos hoyos en Hermosillo.Sin embargo, en Cuernavaca un socavón acabó con la vida de dos personas en una autopista llamada el Paso Exprés y que recientemente había sido inaugurada y había costado más de 2 mil millones de pesos.