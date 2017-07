Se hacen los baches cada vez más grandes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran cantidad de baches de todos los tamaños se encuentran en la calle De Los Yaquis y bulevar Quiroga, en la colonia Nueva Palmira, donde automovilistas así como trabajadores cercanos al lugar piden una solución ante el problema.



La situación se agravó aún más desde que iniciaron las lluvias y automovilistas han caído constantemente en los hoyos al no percatarse de ellos, pues están cubiertos de agua, aseguró don Tomás Gómez, quien trabaja cerca del lugar.



"El mal estado de la calle siempre está y cuando llueve está peor porque los carros pasan y como no se miran con el agua caen en los hoyos y es que vienen muy recio, nomás se oye cuando se golpean, de hecho ayer uno se ponchó", comentó.



A pesar de que la calle es una vialidad constantemente transitada, Gómez aseguró que no se han presentado las autoridades para reparar el desperfecto que está en aumento.



"Nadie del Ayuntamiento ha venido a checar aquí, ya ni porque aquí está cerca el panteón que vienen a arreglarlo y anteriormente cuando han venido nomás le echan poquito asfalto y luego se pone igual, pues se moja y vuelven los baches".



Tomás Gómez solicitó al Ayuntamiento de Hermosillo la reparación de la calle De los Yaquis, pues el lugar es uno de los más transitados y cree que el problema puede agravarse debido al constante flujo de carros que hay.