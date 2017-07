Reportan mal estado de pequeño parque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Montones de ramas secas, basura, excremento de animales y crecimiento desmedido de árboles y pasto reportaron los vecinos de la colonia Fuentes del Mezquital en el parque de la zona.



"Está así lo que va del año, lo limpiamos nosotros, pero juntamos la basura en las esquinas y no vienen a recogerla; también nos urgen botes de basura, no hay ninguno", dijo Víctor González, vecino del parque.



En el lugar se aprecian también las ramas de los árboles que caen sobre los juegos infantiles o que se encuentran acumuladas al pie de éstos y que ponen en riesgo a los niños que juegan allí.



"Tenemos meses hable y hable a Parques y Jardines, y nada. Yo he puesto algunos árboles, para que se enriquezca el parque; esta no es cualquier plaza, es la principal de las Fuentes del Mezquital, que es muy emblemática", compartió Patricia Fox, vecina.



Los residentes solicitan con urgencia la limpieza del parque, botes de basura, rehabilitación de las calles que lo rodean y mantenimiento a las luminarias que allí se encuentran, ya que por las noches la luz suele ser bastante escasa.



La situación afecta a las personas que lo utilizan para hacer ejercicio, pasear a sus mascotas o divertirse con sus familias en el parque ubicado en la avenida Los Álamos, entre calle Piochas y Los Ébanos.