Empeora calle luego de obra

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Severo daño sufrió la calle De Las Placitas entre Plaza de los Rosales y Óvalo de los Valencia, en el ejido Las Placitas, donde habitantes del lugar se encuentran inconformes ante una obra de drenaje que se realizó y causó el problema.



Los trabajos para meter el drenaje al ejido no fueron lo que esperaban, ya que la obra que se realizó en días anteriores colapsó y provocó el rompimiento de tuberías de agua potable, aseguró Viviana Berenice, habitante de Las Placitas.



"El problema de esta calle surgió porque estuvieron metiendo lo del drenaje, las tuberías nomás las pusieron y le echaron tierrita y se fueron, ahí donde están reparando la fuga con alambres amarraron los tubos por eso se reventaron y ocasionó este desastre", comentó la afectada.



Alrededor de cuatro automóviles cayeron en hoyos provocados por el flujo del agua, y aunque la calle siempre está en malas condiciones esta vez empeoró a causa de las obras para meter el drenaje al ejido, comentó Mercedes Coen Durán.



"Ayer (el jueves) cayeron cuatro carros donde están los hoyos, se estuvieron hundiendo a causa de la mala obra del drenaje y no quedó bien, empeoró el mal estado de la calle, porque antes cuando normalmente llovía no pasaba nada, pero ayer se reventó un tubo y fue muchísima agua que se tiró", aseguró.



Aunque Agua de Hermosillo acudió al sitio a reparar la fuga de agua, los habitantes del ejido las Placitas se quedaron sin agua durante un día y exigen a trabajadores así como autoridades sea reparado el problema de las tuberías y que también la obra sea supervisada minuciosamente para evitar futuros problemas.