Siempre en alerta para salvar vidas o localizar cuerpos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ir contra las inclemencias del tiempo para rescatar vidas o localizar cuerpos en las profundidades de un arroyo o un canal, son algunas de las tareas que emplea el Grupo Operativo de Rescate Acuático (GORA) desde hace 16 años en Hermosillo.



El Departamento de Bomberos tiene dentro de sus siete grupos especializados, el GORA, el cual realiza acciones de rescate acuáticas y recuperación de cuerpos, entre otras, y para poder ser parte del escuadrón se debe tener al menos un año en la corporación.



Ixcoatl Villa Gastélum, jefe del GORA, comentó que el grupo se creó ante la necesidad de prepararse en este tipo de tareas, ya que en diversas ocasiones se necesitaban realizar labores específicas y no se tenía una cuadrilla especializada.



"El Gora inició en el 2001, pero anteriormente a esto ya había buzos aquí de rescate, pero eran unos cuantos nada más, en ese tiempo se hizo la convocatoria para poder conformar bien un grupo.



"Los muchachos que estaban en ese entonces tenían capacitación, pero no tan alta y se empezó con los entrenamientos y lograr certificaciones", explicó.



El equipo actualmente cuenta con 18 elementos certificados, 17 de ellos con paga y uno como voluntario, aseveró Villa Gastélum, aunque en Bomberos también hay otros integrantes certificados que no pertenecen estrictamente al GORA.



La edad promedio que maneja el grupo es de personas de entre 18 a 35 años de edad, debido a las labores tan exigentes que desarrollan.



"Con esas personas hemos podido sacar adelante el trabajo, sería bueno que fuéramos más pero Bomberos está divido en varios grupos de especialidades y sabemos que los buenos grupos son de menos elementos.



"Si pasan de 20 es un poco más difícil el manejo del grupo, entonces ahorita con estos elementos ha sido suficiente para sobrellevar la situaciones de la ciudad, de Semana Santa cuando nos vamos a Bahía de Kino o en su defecto hemos apoyado a otros municipios porque Bomberos no tiene ahí para recuperación de cuerpos", sentenció.



ELEMENTOS CERTIFICADOS



Para poder ser parte de este grupo, sus integrantes tuvieron que ser evaluados y acreditarse en diversos cursos en Open Water (acciones en agua abierta), Open Water Advanced, Rescued Diver (labores de rescate de buceo)



"Tenemos especialidad en primeros auxilios, uso de oxígeno, porque generalmente si una persona o un buceador tiene un problema, lo primero que se hace son administraciones de oxígeno.



"También tenemos rescate en aguas rápidas que esto es para los ríos y arroyos, cualquier agua que tenga corriente y también tenemos de salvavidas que es lo que hace uno en la playa o en alberca, o cualquier lugar donde haya agua, esos son los cursos que tenemos", detalló.



LABORES ESPECIALIZADAS



Dentro de las acciones comunes que desarrolla el Grupo Operativo de Rescate Acuático se encuentran el apoyar principalmente en épocas de lluvias y acciones de rescate en situaciones de peligro en canales y arroyos.



Además del rescate de cuerpos de personas sin vida en estos mismos espacios o en diversas áreas acuáticas, abundó Ixcoatl Villa, por lo que el riesgo en sus labores es constante como es un común en el trabajo de cualquier bombero.



"Hablando de buceo, básicamente es recuperación de cuerpos, hablando de aguas rápidas como le llamamos nosotros, todo lo que se viene ahorita en verano con las cuestiones de los arroyos y canales, dar apoyo a personas que se encuentran en situación de peligro ahí.



"Hablando de salvamentos son el operativo de Semana Santa y el operativo de verano que es donde podemos hacer lo de salvavidas, cuando la persona en ese momento le está pasando algo en el agua poder intervenir", apuntó.



Aun cuando sus labores se desarrollan principalmente en la etapa de verano, mencionó, el equipo debe estar en constante preparación, es por eso que sus entrenamientos son todo el año, en áreas como la alberca Héroes de Caborca, que les permitan llevar un simulacro adecuado, en San Carlos o en Kino y en el río.



ALTAMENTE PROFESIONAL



Una labor tan especializada requiere de herramientas dignas que puedan facilitar los trabajos del bombero, por lo que el escuadrón tiene desde lo más básico como boyas, hasta un traje de alta tecnología y transmisores que les permite estar comunicados aún debajo del agua.



"El equipo que tenemos es de buceo, que son chalecos, mangueras que se llaman primeras estaciones, los tanques de buceo donde viene el aire comprimido, también tenemos equipo de comunicación subacuática donde puedo tener contacto de voz con el buzo.



"Traemos también unos trajes de última tecnología que se llaman trajes secos que como su nombre lo dice es para que no tengamos contacto con el agua porque sabemos bien que en represos y ese tipo de partes con aguas acumuladas hay mucha contaminación", explicó Villa.



PELIGRO CONSTANTE



Las acciones que emplea el Grupo Operativo de Rescate Acuático deben de ser únicamente hasta 40 metros por debajo del agua, ya que al sumergirse a mayor profundidad estarían arriesgando al extremo su vida.



Además de las profundidades, otro de los obstáculos que enfrenta el GORA, es lo que puede haber dentro del agua, desde los animales que habitan en el área, troncos, alambres o diversos impedimentos que pueden hacer que un elemento se atore.



Para Ixcoatl Villa han sido diferentes sucesos traumáticos que le ha tocado pasar, pero uno le quedó muy marcado, ya que por momentos pensó que su compañero había perdido el conocimiento o había quedado sin vida.



"A mí me tocó ir a un represo que está para el lado de Sahuaripa, íbamos en apoyo de recuperación de un cuerpo, ingresamos otro compañero y yo, porque por parejas tienes que ingresar.



"Era en la noche y resulta que al momento de ingresar y hacer la búsqueda, pues no ves nada, te guías nada más por el tacto, entonces encuentro el cuerpo pero yo pienso que es mi compañero al que estoy tocando, entonces me vino un sobresalto porque sí me asustó", reconoció.



Una labor tan complicada debe ser complementada por una gran fortaleza mental, pero sobre todo por un entrenamiento que les permite sacar adelante cualquier emergencia, aseguró Ixcoatl Villa.