Juan José y sus hermanos disfrutan asistir a la escuela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"¿Te gusta mucho ir a la escuela, Juan José?", pregunta María del Carmen, su madre, mientras el niño posa para la foto; en ese instante abre grandes los ojos, sonríe y asiente con la cabeza: "¡Mucho!", dice, para luego continuar su correr y jugar por la casa.



María del Carmen Concepción Montaño, de 37 años, es madre de cinco hijos, de los cuales cuatro están en edad escolar, ella es jefa de familia y actualmente se encuentra desempleada; pensar en el regreso a clases le representa una preocupación.



"Llevo tres meses desempleada, siempre he trabajado, de eso se trata, pero no se ha podido; de hecho ya casi me voy a una entrevista de trabajo", dijo la madre que habita con sus hijos una pequeña casa en la colonia Hacienda de la Flor.



"Los niños no son estudiantes de 10, sacan ochos y nueves, por ejemplo, pero les gusta mucho ir a la escuela; y si no les gustara, yo misma ‘a papuchi’ me los llevara", sonrió orgullosa.



Si usted desea apoyar a Juan José y sus hermanitos con útiles escolares para el próximo ciclo, puede traer sus donativos a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y Mina No. 71, en la colonia Centro.