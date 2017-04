¡Puro pa'delante!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La timidez se queda de lado cuando se trata de trabajar y más cuando es para poder salir adelante económicamente.



Janeth Fuentes, de 28 años de edad, y su esposo son del Sur del País, y para buscar una mejor calidad de vida y trabajo llegaron a Hermosillo.



Hace unos meses que ella decidió comenzar con su propio negocio, hacer tamales para venderlos en el Centro de la ciudad, y a pesar de la competencia cada día sale con muchos ánimos y confianza de que venderá todo.



La producción comienza por las noches, cuando prepara todo, hace los tamales y a las 05:00 horas los pone a cocer.



"Todos los días hago los tamales y dependiendo del flujo de la gente es la cantidad que me traigo a vender, normalmente hago cinco docenas y gracias a Dios todas se me venden y es raro cuando se me quedan", contó.



Janeth Fuentes normalmente trabaja en el Centro, visitando las tiendas para ofrecer los tamales y con un tono alto les dice a los peatones que vende tamales de elote y de chile verde.



"A mí no me da vergüenza trabajar en esto porque sé que es algo honrado y aparte me ayudo económicamente", manifestó.



Janeth Fuentes dijo que es importante que las mujeres hagan lo que tengan que hacer para salir adelante como ella, pues las cosas sembradas no son malas sino cosas buenas y el chiste es ir hacia adelante.