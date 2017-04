Patrullas provocan par de accidentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una patrulla de la Policía Municipal que no obedeció la luz en rojo del semáforo ubicado en el cruce de los bulevares Kino e Ignacio Soto, fue chocada y volcada sobre el toldo por una camioneta.



El aparatoso choque volcamiento no dejó personas lesionadas y se registró alrededor de las 13:00 horas de ayer frente a la gasolinera El Faro.



De acuerdo con el parte del Departamento de Tránsito la patrulla número 970 era conducida por el agente Alejandro, de 35 años de edad, mientras que la camioneta Toyota Highlander era tripulada por Omar Alejandro, de 39 años.



En el lugar de los hechos fue necesaria la intervención de una grúa, cuyo operador utilizó dos cadenas para voltear la patrulla y reincorporarla sobre las llantas.



SE PASA ALTO



Alrededor de las 10:35 horas se registró un choque vehicular en el cruce de las calles José S. Healy y Cuernavaca, que también fue ocasionado por un agente de la Policía Municipal que se pasó el señalamiento de alto.



Se informa que el agente Ramón Fernando, a bordo de la unidad número 141 se impactó contra una camioneta de la marca Jeep, de color verde, cuya conductora entró en crisis nerviosa y no pudo proporcionar sus datos generales.



Al lugar acudió la unidad número 534 de la Cruz Roja quienes atendieron a las personas involucradas en el choque y no reportaron a personas lesionadas.