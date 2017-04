Reciben quejas ante la falta de paradas

información relacionada Encuesta ¿Tiene quejas por la falta de paradas de camiones?

(GH)

Continúan los reportes por la falta de paradas de camiones, uno de los puntos es la zona del estadio Héctor Espino, ya que alrededor de 15 a 20 notificaciones llegan a Vigilantes de Transporte para denunciar dicha situación.



El líder de la asociación, Alfonso López Villa, opinó acerca de la situación en dicho estadio debido a que desde hace más de dos meses los usuarios deben refugiarse del sol bajo la sombra de un poste.



"La parada que está en el Héctor Espino tiene muchas quejas, la gente se está parando en la sombra del poste porque las tres paradas que estaban las quitaron, es una parada muy concurrida, es lamentable, grosero y hasta perverso porque no dieron opción a algo provisional", comentó.



López Villa manifestó que uno de los principales problemas que manifiestan los usuarios a Vigilantes de Transporte es la falta de paradas camiones en las colonias.



Algunas de las colonias que han notificado la falta de estas estructuras son Los Olivos, Palo Verde, Altares, Arcoiris, Laura Alicia Frías, Fuente de Piedra, además del Noroeste de la capital.



El titular de la asociación comentó que debido a la falta de las estructuras y señalamientos se han presentado altercados entre choferes y usuarios debido a que al momento de descender del camión el chofer no se detiene diciendo que en el lugar no es la parada.