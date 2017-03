Bloquean acceso a escuela primaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de sufrir cuatro robos consecutivos, padres de familia de la Escuela Primaria Manuel González Franco se manifestaron ayer para exigir a las autoridades educativas la reposición de los daños.La señora Carmen, madre de familia, informó que en el último atraco se robaron el cableado, por lo que hasta ayer seguían sin luz, además una de las aulas carece de energía eléctrica desde hace más de tres semanas, debido a un robo anterior."No le han estado dando seguimiento al problema, no tenemos luz y queremos seguridad para nuestra escuela, no es la primera vez que entran a robar, hay denuncia y la autoridad no hace nada", recalcó.Desde las 07:30 horas los padres bloquearon el acceso al plantel como medida de presión, ya que los ladrones han ingresado al plantel los últimos cuatro fines de semana, donde además del cableado se robaron cámaras, laptops, cámaras y material didáctico.Los padres de familia y maestros exigen a las autoridades que se intensifique la vigilancia en los alrededores de la primaria ubicada en la colonia Valle del Marqués, ya que el vandalismo en la zona es recurrente y temen los robos continúen.La Secretaría de Educación y Cultura indicó que después de dialogar con padres de familia y personal docente, se les informó que trabaja un contratista para restablecer el servicio de energía eléctrica y sustituir la infraestructura dañada a la brevedad.