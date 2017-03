Quieren más vigilancia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para mantener la seguridad en el Parque Madero, el presidente del patronato, Germán Cázares, señaló que se encuentran en pláticas con el Ayuntamiento para asignar a un elemento de vigilancia de forma permanente.



Hasta el momento no se han tenido actos de violencia dentro del parque, aunque sí hay conocimiento de estos en las inmediaciones del mismo", comentó.



A pesar de que se cuenta con dos módulos de vigilancia, estos se encuentran abandonados, algunos de ellos con basura dentro.



Algunos de los visitantes manifestaron que el lugar no cuenta con la vigilancia necesaria, ya que constantemente se ven personas de aspecto sospechoso, así como también indigentes, algunos de ellos alcoholizados o bajo el efecto de alguna sustancia tóxica. Esta situación ha sido preocupante para los hermosillenses debido a que este emblemático lugar es uno de los pocos utilizados para la recreación sana de las familias, por lo que exigen a las autoridades mejorar la vigilancia y mantener las áreas limpias.



Ernesto Gutiérrez, dedicado a la venta de paletas heladas desde hace más de 10 años, indicó que en ocasiones ha sufrido intentos de asalto y no se ha visto la presencia de elementos de seguridad cerca de la zona.



El área recreativa es peligrosa, añadió, sobre todo una vez que cae el Sol, ya que por ahí pasan muchas personas y existen algunos sectores que se encuentran a oscuras lo cual propicia los robos y asaltos.