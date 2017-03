Uno tras otro chocan 5 autos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por un aparente descuido y por no guardar distancia entre vehículos, se presentó un choque "carambola" entre cinco automóviles, la mañana de ayer sobre el bulevar Mazón López, donde resultó una mujer de 52 años de edad con lesiones leves.



De acuerdo a información recabada en el lugar, Claudia, de 39 años de edad, circulaba de Norte a Sur sobre el bulevar Mazón López a la altura de la colonia Café Combate, donde personal de Parques y Jardines del Ayuntamiento realizaba trabajos de remodelación en el camellón.



La conductora viajaba a bordo de un sedán Volkswagen Beetle, color plata, sobre el carril izquierdo, pegado al camellón, donde se encontraba un cilindro de contención colocado en medio carril que indicada que éste estaba cerrado.



Pero al no percatarse a tiempo del señalamiento, la conductora presuntamente frenó de repente para evitar impactarse con el cilindro de plástico color naranja.



Cuatro vehículos que circulaban detrás tampoco lograron frenar y se impactaron el uno al otro. Irma, quien abordaba el último automóvil que participó en el accidente, se golpeó el lado izquierdo de su cuerpo.



Al lugar llegó personal de la Policía de Tránsito, Bomberos y Cruz Roja, quienes asistieron a los involucrados para verificar si había más lesionados.



De acuerdo a información proporcionada por la Policía Municipal, entre los vehículos involucrados se encuentran una vagoneta de la marca Ford Windstar, color rojo, que era conducida por Luis Ángel, de 26 años de edad; una camioneta de la marca Jeep Cherokee, color gris, cuyo conductor se identificó como Arnoldo, de 58 años.



También participó un automóvil tipo estaquitas, marca Nissan, color blanco, tripulado por Francisco Javier, de 32 años; y un sedán Ford, color gris, conducido por un joven de 19 años de edad.



ACCIDENTES FRECUENTES



Empleados del Ayuntamiento que realizaban labores en el bulevar, platicaron que a diario se puede observar la mala práctica de los conductores que por ir hablando por teléfono al momento de manejar, se impactan contra los muros de contención.



Aunque en este caso se ignora si fue así, personal de Tránsito indicó que el accidente se presentó debido a que los conductores no pusieron la atención debida y no respetaron la distancia requerida para garantizar la detención oportuna cuando el que lo precede frena intempestivamente.