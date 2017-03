Toman casa como "nido" de vándalos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia San Luis reportaron una vivienda que lleva varios años abandonada y que funge como "nido de vándalos" y basurero clandestino, por lo que piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto antes de empeore la situación.



El domicilio denunciado se localiza en las calles Realito, entre Caridad y Cerrada del Cobre, en la acera Sur, donde los colonos externaron que el predio tiene dueño y es uno de los mismos vecinos, y que ya tiene conocimiento de la situación pero no hace nada por remediarlo.



"Lo que pasa es que en esa casa vive una persona indigente porque el dueño de la casa le dio permiso de meterse ahí, y pobrecito, pero desde que él se metió han aumentado los robos, es un cochinero de basura y se mete mucha gente extraña", destacó una vecina.



Por temor a represalias, los reportantes prefirieron omitir sus datos generales, pero solicitaron a las autoridades más vigilancia en el sector, ya que los daños que los mismos vagos que ingresan al lugar, los están afectado directamente.



"Ayer (martes) le prendieron fuego a la casa, quemaron la basura y tuvieron que venir los Bomberos y la Policía, y el dueño de la casa ni se había enterado, no estamos en contra de que viva alguien ahí, pero que limpien y no hagan daño, ya estamos enfadados", añadió un habitante en al colonia desde hace más de 30 años.