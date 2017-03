Apoya bloguero a los bomberos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bomberos de Hermosillo, quienes desde hace una semana se manifiestan por fuera de Palacio Municipal, fueron apoyados económicamente por Yudiel Flores Tovar, alias "El Coyote Con Sentido", bloguero y activista social.



El joven oriundo de Oaxaca exhortó a las autoridades estatales y municipales a "ponerse las pilas", ya que es necesario que se le dé una respuesta no solamente a los "tragahumo", sino a la comunidad en general.



"No es posible que venga alguien de otro lado, que ni siquiera es servidor público para poder hacer patente esto ante la República Mexicana y ante la nación", comentó mientras realizaba una transmisión en vivo desde su teléfono celular.



Movimiento pacífico



Explicó que la resistencia civil pacífica es un movimiento que no tiene un líder, solamente es un movimiento o idea, la cual ha sido retomada por más personas en las redes sociales.



Los manifestantes agradecieron el apoyo de Yudiel y le obsequiaron una camiseta del Departamento de Bomberos, así como tortillas regionales, mientras daban las gracias al joven por su ayuda en la lucha.