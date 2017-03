Se gradúan colaboradores de SDN de primaria y secundaria

(GH)

Con enorme satisfacción personal y dando un gran ejemplo para sus familiares y compañeros de trabajo, 36 colaboradores de Super del Norte recibieron sus constancias de estudio de educación básica.



En un emotivo evento, en el que fungieron como testigos de honor autoridades del Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA) y de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), esta segunda generación de graduandos obtuvieron sus certificados escolares de primaria y secundaria.



Servando Carbajal, director general de Super del Norte, agradeció el apoyo brindado por ISEA y UTH para hacer realidad el sueño de los colaboradores de la cadena de supermercados más importante de Sonora.



"Es una bendición para mí y un sueño que estén logrando en este momento un objetivo tan grande. Me siento muy comprometido y muy responsable porque hay muchas familias que dependen de este gran proyecto y de mi gran sueño, pero la parte más importante son ustedes", dijo Carbajal.



DESTACAN ENTUSIASMO



El director de servicios escolares de ISEA, Enrique Erro Rodríguez, destacó el entusiasmo que provoca ver cómo el esfuerzo personal y el respaldo de la empresa donde laboran generan buenos resultados.



A nombre de los graduados, Raquel Dolores Silvestre Durazo dirigió unas sinceras palabras de satisfacción y agradecimiento a Servando Carbajal.



"Pensábamos que esto ya no se podía por nuestra edad, por no tener el tiempo… Y ahora estamos aquí en esta gran generación. Esto es creer en los sueños, esos que el señor Servando nos ha motivado a creer", apuntó.



En la graduación de la segunda generación de colaboradores de Super del Norte bajo el sistema de educación abierta de ISEA, estuvieron presentes también Adalberto Calderón Trujillo, rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo; Arturo Romo Padilla, secretario de vinculación de la UTH; Janeth Durán Tortoledo, directora de Desarrollo Humano de Super del Norte; Alicia Romandía Hoyos, coordinadora de zona Hermosillo-Norte de ISEA, y Mario Fernando Tapia Montiel, coordinador de zona Hermosillo-Sur de ISEA.



El evento contó con la participación especial de la Escolta y la Banda de Guerra integradas por alumnos del Colegio Cambridge Hills.