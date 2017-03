Pierde Hermosillo conectividad sin vuelos directos

(GH)

La cancelación de vuelos directos de Hermosillo a Tijuana, Mexicali, Culiacán y Ciudad Juárez, de Aeroméxico, afectará a los sectores productivos y el turismo por la pérdida de conectividad, clave para la economía, señalaron empresarios.



El presidente de Coparmex, Marcelo Meouchi, expuso que la conectividad es importante para poder tener un Sonora al alcance de otros estados y de otros países incluso.



"Esta noticia es mala", afirmó, "la competitividad de las ciudades también se mide en la conectividad y es conectividad aérea, terreste, marítima, de comunicaciones también y definitivamente, entre más fortalecida esté la conectividad tendremos un Estado mucho más competitivo".



Armando Barajas, de Canacintra, coincidió con la importancia de los vuelos directos.



"La conectividad nos genera visitas de proveedores", expresó, "visitas de nosotros a otras plantas de Tijuana, de Chihuahua, de otros sitios, incluso de Monterrey, habemos muchos que tenemos ese vuelo, mucho destino".



USO DE AVIONES GRANDES



Para el gerente de Agencia de Viajes Kino, Enrique Corrales, esta decisión tiene que ver con el hecho de que se quitarán todos los equipos chicos de Aerolitoral, de 50 pasajeros, y Aeroméxico dejará equipos grandes como el 737 y los Embraer, los cuales tienen cabina de primera clase.



"Se van a quedar con esos equipos grandes pero la tendencia es eliminar y devolver los aviones de Aerolitoral, de equipo chico de 50 asientos. Yo creo que no sé si no son redituables o por lo mismo de la Aerolínea como que está haciendo reajustes internos, porque también algo que tiene la Aerolínea que es muy positivo es que no permite que la antigüedad de sus aviones rebase de cierto número de años, porque operativamente no les conviene".



Y aunque la línea aérea aún no les ha notificado por escrito la decisión, dijo, a sus clientes se les ha hecho muy poco lógico viajar a Tijuana, una ruta que calificó como muy comercial, haciendo antes una escala en Monterrey.