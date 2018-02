Entrega Gloria todo su amor a sus hijos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gloria Emilia Arvayo aún recuerda las palabras que le dijo una doctora de interrumpir el embarazo de su segundo hijo por venir con distrofia muscular al igual que el más grande.



Con lágrimas en los ojos la señora de 43 años de edad reveló: "Quién soy yo para quitarle la vida a mi hijo, y por eso mejor le di la oportunidad de vivir con amor".



Los dos hijos de Gloria Arvayo padecen distrofia muscular, Jesús Alejando de 17 años de edad y Obed de 12 años de edad.



Para ella los pequeños son su motor, son su fortaleza y luchar por ellos es lo que la hace levantarse todos los días y buscar recursos para mantenerlos y poder solventar los gastos de la discapacidad que padecen.



"Cuando me dijeron lo que tenía mi primer hijo se me vino el mundo abajo, imagínense cuando también mi segundo hijo tenía esta enfermedad, fue un golpe muy duro y más porque soy mamá soltera desde hace 12 años", comentó.



En octubre de 2017 Jesús Alejandro se quejó de un dolor en el pecho, decía que le dolía el corazón, por lo que fue llevado al Hospital Infantil, donde le dijeron que iba muy mal y le diagnosticaron cardiopatía.



"Llevo a los niños al CRIT Sonora y ahí el especialista me dijo que Jesús ocupa un ventilador que vale 100 mil pesos, en ese momento no sabía ni qué pensar porque es una cantidad muy grande que obviamente no tengo.



"El ventilador es para que duerma en la noche con él y es para darle una mejor calidad de vida para que a sus pulmones no se les olvide trabajar porque están trabajando muy lento y su corazón el doble", explicó.



Desde que le dieron el diagnóstico de su hijo mayor, Gloria Arvayo no ha descansado y ha hecho pan para vender, sale a botear y ha pedido apoyo a funcionarios pero hasta ahora solamente cuenta con 20 mil pesos.



Mientras compran el ventilador, Jesús Alejandro es atendido con un aparato llamado ambú, con el cual pasa noches más tranquilas y puede dormir un poco mejor.



Gloria Emilia Arvayo ha pasado por momentos de quiebre, en lo personal y espiritual, pero se levanta para conseguir que sus hijos vivan más tiempo que el que dicen los doctores, pues la fe es lo último que muere.



¡APÓYELOS!



Para poder apoyar a Gloria Emilia puede comunicarse al teléfono 6621 498343 o depositar al número de cuenta Banorte: 4915663032113574.