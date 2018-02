Roban 100 mil pesos a Mocedades; hotel no muestra videos

(GH)

La agrupación española Mocedades hizo público el robo de 100 mil pesos en moneda nacional y euros, así como otras pertenencias sustraídas de sus habitaciones el Hotel Araiza Inn, y señalaron que la empresa turística no ha mostrado los videos para esclarecer el delito.



La empresa promotora Matalas Callando está en espera de la carta poder de Mocedades para que, a través de ellos, se interponga la denuncia ante las autoridades.



"Nosotros no pondremos la denuncia, lo hará Mocedades, pero a través de nuestro medio. Nosotros sólo vamos a ser intermediarios porque somos la empresa promotora y los queremos apoyar, pero la denuncia la hacen ellos. La cuestión es que por lo mismo de que andan de gira no pueden estar aquí en Hermosillo", dijo un representante de Mátalas Callando.



"Apenas nos envíen la carta poder, nuestros abogados se harán cargo de poner la denuncia y de proceder legalmente por el robo en el hotel Araiza", apuntó.



Mocedades se presentó el pasado lunes 19 de febrero en el Auditorio Cívico del Estado.



La agrupación denunció el robo de 100 mil pesos en moneda nacional y euros de las habitaciones de tres de sus integrantes en el Hotel Araiza, lugar donde se hospedaron durante su estadía en Hermosillo.



José Miguel González, miembro de la agrupación, así como Jorge Valencia, director General de la empresa promotora Matalas Callando Producciones, denunciaron que el gerente del hotel, Luis León, no ha entregado las grabaciones de las cámaras de seguridad, y aseguraron que hay un audio donde éste admite que se hizo entrega de la copia de la llave de la habitación donde se hospedaron a una persona; sin embargo, desconocen de quién se trata.



ROBO AFECTA AL TURISMO



Por Tanya Vásquez



Situaciones como las del robo al grupo musical “Mocedades” en un hotel de la ciudad, afectan la imagen del Municipio, sobre todo para el turismo, señaló el director de la Comisión de Fomento Económico y Turístico.



Eduardo Lemmen Meyer González expresó que aunque el hotel involucrado no presentó una denuncia ante las autoridades, se tendrá algún acercamiento para darle solución al tema.



“No hemos tenido alguna notificación de que se dio por parte del hotel una denuncia, estaremos en contacto para ver qué pasó y que se le dé una respuesta al tema, porque sí influye al tema turístico cualquier caso de inseguridad”, manifestó.



Lemmen Meyer González detalló que el Municipio cuenta con una Policía Turística que atiende temas de inseguridad, pero en este caso se dio en el interior de un hotel y ninguna autoridad puede accesar sin una orden judicial.