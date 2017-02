Sufre quemaduras en accidente laboral

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Quemaduras de segundo y tercer grado sufrió Rubén Enríquez Quijada Monge en un accidente laboral que lo ha dejado en cama por varias semanas.



La familia del joven de 24 años de edad solicita el apoyo de la comunidad para poder solventar los gastos de tratamiento.



El no tener alguna seguridad social ha hecho que Rubén Quijada sea atendido en una clínica particular y los gastos por semana ascienden a los 26 mil pesos.



Jessica Quijada, esposa de Rubén, comentó que los parches que él usa rondan los 6 mil 400 pesos y esos se los tienen que cambiar dos veces a la semana, además del medicamento para el dolor y las quemaduras y los honorarios del médico.



"Gracias a Dios Rubén está vivo pero sí nos las hemos visto negras para conseguir dinero y poder pagar su tratamiento, sabemos que este es un camino largo y estamos haciendo lo posible para poder pagar todo.



"Nuestros familiares nos hicieron el favor de prestarnos una casa en Hermosillo porque somos de Tónichi, están haciendo actividades para recaudar dinero y la abuela de mi esposo es la que me ayuda a cuidarlo", comentó.



Rubén Enríquez Quijada Monge no puede levantarse y requiere de ayuda para comer, bañarse y hacer sus necesidades. Para poder ayudarlo puede comunicarse al teléfono 6624134832.