Falta cultura del reciclaje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el avance tecnológico los artículos eléctricos y electrónicos se vuelven desechables, provocando que los ciudadanos adquieran cada vez más productos de este tipo, pero lo que se ha convertido en un problema en ciudades como la nuestra, es el manejo adecuado para deshacerse de estos productos.



En el pasado mes de diciembre, en la campaña de descacharre del Ayuntamiento se reunieron siete toneladas de desechos electrónicos, siendo la mayor cantidad de basura de este tipo que se recolectó en el año, aseguró el director de Servicios Públicos Municipales.



Aunque en el último año han surgido campañas como esta, además del programa de la Semarnat para la recolección de televisiones analógicas, aún falta concientizar a la población, aseguró.



Luis Fernando Pérez Pumarino mencionó que estos residuos requieren de un manejo especial, por lo que se depositan en celdas adecuadas que se encuentran en el relleno sanitario.



“El relleno sanitario cumple con la norma 161 de Semarnat, en la cual todas las celdas cuentan con esta norma para poder depositar este tipo de residuos electrónicos”, dijo, “la empresa confina, no hay esquema de reciclaje, no hay planta de separación, son de las cosas que necesitamos ir hacia ese sentido”.



Debido a que contienen circuitos electrónicos, metales como mercurio, níquel, cadmio, además de otras sustancias para su funcionamiento, es fundamental que estos desechos no lleguen al relleno sanitario, para evitar la contaminación de aire, agua y suelo.



La doctora Clara Rosalía Álvarez, coordinadora de un programa de la Universidad de Sonora sobre recolección y reciclaje de desechos electrónicos, explicó que es fundamental fomentar campañas de reciclaje de estos artículos.



“Estos artículos contienen sustancias que ayudan al funcionamiento y protección, pero son altamente contaminantes y causan daños a la salud, por ejemplo si se dejan en un relleno sanitario, a través de las condiciones ambientales, estas sustancias se liberan y contaminan agua, aire y suelo”.



Es por esto que la Universidad de Sonora en coordinación con recicladoras mantienen desde hace seis años una campaña permanente de recolección de residuos electrónicos para apoyar a distintas asociaciones civiles.



“El recuperarlos ayuda a reintegrarlos a la cadena de producción y evita que se tengan que volver a extraer o producir, el beneficio es ambiental, económico y social porque con los fondos se ayuda a distintas asociaciones”, recalcó.



En estos seis años se ha ayudado a más de seis asociaciones como Casa Guadalupe Libre y Por un mejor andar, además se ha logrado la reutilización de más de 20 toneladas de desechos electrónicos.



Pero con la llegada al mercado de las pantallas planas y Smart TV y que las televisiones analógicas han dejado de utilizarse, ahora el problema será que las pantallas se vuelven más desechables.



Eduwiges Mendoza Valdez, quien desde hace más de 50 años trabaja en reparación de televisiones, comentó que las nuevas pantallas son difíciles de reparar, ya que no cuentan con refacciones, por lo que es más fácil adquirir nuevos aparatos.



“Nada de una pantalla plana es cambiable, no hay distribuidores, ese es el problema con las pantallas, ya no conviene comprar las teles de segunda para refacciones porque ya no son compatibles”, mencionó.



Una televisión analógica en buen estado puede venderse en no más de 500 pesos, aseguró, mientras que las que no funcionan se venden en menos de 100 pesos, por lo que poco a poco talleres como el de Eduwiges van desapareciendo.



Servicios Públicos Municipales no cuenta con un registro de las toneladas de residuos electrónicos que se recolectan cada campaña de descacharre y que van a parar al relleno sanitario.



Aunque según académicos como la doctora Clara Rosalía los hermosillenses han adquirido más consciencia en relación al reciclaje y reutilización de los artículos eléctricos y electrónicos, aún falta que las autoridades se coordinen con instituciones para promover estas prácticas.