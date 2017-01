Una gran ayuda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace 15 años Mercy Damián Núñez se ha dedicado a ayudar con su dispensario a cientos de personas de escasos recursos las cuales no pueden costear algunos medicamentos.



Todo inició cuando su madre enfermó de gravedad, lo cual hizo que la mujer, la cual siempre ha tenido espíritu altruista se diera cuenta de la necesidad que tienen algunas personas que carecen de dinero para poder mejorar su salud, manifestó.



"Nosotros no éramos ricos, pero al menos teníamos la manera de comprar las medicinas, mientras duró la enfermedad de mi mamá me di cuenta cuántas personas batallan para conseguir las medicinas ya que no todas las dan los hospitales públicos", comentó.



Con ayuda de médicos, amigos, vecinos y familiares logró tener un pequeño espacio en renta en la colonia Casa Blanca para poder brindar el servicio por una módica cantidad y así ayudar a más personas.



Pero después de un tiempo le fue imposible seguir en dicha zona, por lo que se trasladó a la Revolución I por la calle Emiliana de Zubeldía, que es donde ella reside junto a su esposo e hijos.



Al día llega a atender desde 30 a 50 personas, incluso en las noches llegan a su hogar para conseguir algún fármaco que necesitan desesperadamente al no contar con dinero para pagar uno nuevo.



"La ayuda que me dan es pequeña en comparación de lo que cuestan los medicamentos, he visto cómo muchas personas no cuidan de su salud por no contar con los recursos y eso causa que vayan a urgencias o mueran, si puedo yo los ayudo", manifestó.



El apoyo de los médicos ha sido fundamental para su labor, ya que algunos de ellos le ayudan brindándole medicinas o consiguiendo algún medicamento que posiblemente Mercy tenga en sus manos y ellos no cuenten con él a la mano.



Durante el año pasado el dispensario tuvo una mala racha, cerró por 15 días y a pesar de no haber estado al servicio de las personas muchas aún acudían para ayudar o buscar apoyo.



Los interesados pueden comunicarse al celular 044-662-177-5006 o acudir a la calle Emiliana de Zubeldía 68 y Fidel Velázquez en la colonia Revolución I.