Agarran predio como basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante varios años el predio abandonado que se ubica en la colonia Akiwiki ha sido un basurero clandestino.



El lote se localiza casi en la esquina de la calle Volcanes y Einstein, lugar por donde decenas de niños transitan para ir a la escuela.



Los residentes de la zona comentaron que gente externa a la colonia es quien tira la basura, pues en las noches han visto que llevan en carros y bajan las bolsas de basura o escombro.



María Gutiérrez, ama de casa, indicó que antes los vecinos mantenían limpio el lugar, barrían, juntaban la basura que en ocasiones se acumulaba pero que desde hace dos años ya no han podido con tanta basura.



"Mientras más pasan los años más cochina es la gente, no tienen consideración, aunque no tenga dueño el baldío no tienen por qué tirar basura", destacó.



En donde se localiza el predio abandonado que parece basurero es el cruce para varias madres de familia que llevan a sus hijos a la escuela y cuando pasan por ahí los olores son insoportables y es algo peligroso.



"Hace como un mes íbamos pasando por aquí y nos bajamos a la calle por tanto cochinero pero mi hijo vio unas jeringas, si otro niño hubiera sido y hubiera andado solo a lo mejor y las agarra, Dios guarde pase algo más grave", señaló Samanta García, ama de casa.



Los residentes exhortaron a la comunidad a respetar las áreas que no son suyas y no tirar basura, pues los únicos perjudicados con las personas que viven cerca de ahí.