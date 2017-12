Por más que limpian sigue sucio terreno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La gran cantidad de basura que se encuentra en un terreno en la colonia Altares ha provocado el disgusto de los vecinos, quienes aseguraron que a pesar de la limpieza constante que realizan, este no mejora.



La suciedad que hay sobre la calle Doctor Ramiro García, entre Jahudiel Zamorano y Renato Girón Gámez, ha dado muchos dolores de cabeza a los residentes, que manifestaron estar indignados por la situación.



Ricardo Hernández, residente afectado, comentó que es muy común ver a la gente tirar relleno de colchones, basura y escombro, por lo cual han discutido con los causantes de la contaminación.



"Nosotros nos la llevamos peleando con la gente que viene y tira basura, algunos vecinos tratamos de mantener limpio, un pedazo de aquí también lo han agarrado para desbaratar los colchones o lo que traigan para ir a vender el fierro, también vienen a tirar escombro", aseveró.



Hay veces que los vecinos colindantes al problema se han dado a la tarea de rentar retroexcavadoras para limpiar el sitio, pero resulta imposible, pues en cuestión de días vuelve a tener basura y escombro.



"Tratamos de mantener limpio entre todos los vecinos, hay veces que rentamos una retro y nos limpian, pero es un desastre y ya nos tiene bien hartos porque se ve muy feo, la gente no puede ver un espacio libre sin suciedad porque luego le echan cochinero", puntualizó.



Los residentes de la colonia Altares esperan que pronto se pueda llegar a una solución, por lo cual solicitaron a los demás habitantes y a personas ajenas al sector no tirar basura en el lugar.