Despierta a vecinos con ricos olores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A las dos de la mañana, el olor a harina tostada inunda el ambiente: Eso significa que Mateo ya está despierto. Su casa en la colonia Villa de Seris, despide olores de madrugada, pues su labor es salir lo más temprano posible para ayudar a otros a sentir menos frío con una bebida caliente.



Mateo Patishtán vende champurrado, arroz con leche y avena. Lo hace a bordo de su triciclo, con el que recorre las calles cercanas a la central de autobuses desde las 5 de la mañana, cuando los viajeros y los choferes empiezan a salir, con lo helado a cuestas.



"Esta idea me surgió porque en el Sur se hace mucho y se vende así, en el triciclo", dijo el originario de Cintalapa, Chiapas, "como aquí no se hace mucho, yo lo hice y se vende bien, gracias a Dios; todos los días traigo mis tres botes con unos 15 litros cada uno".



Si para las 9 ó 10 de la mañana le quedó un poco de alguna de las bebidas, es porque ya no las va a vender, pero con este frío, los vasos que cuestan 15 y 20 pesos, se le van "de volada", aseguró.



"Ya estoy acostumbrado al clima de aquí, vivo en Hermosillo desde hace siete años, también ya me acostumbré al calor", dijo Mateo entre risas, "me gusta mucho vivir aquí, ya no creo que regrese a Chiapas, pero sí voy a visitar a mi familia de vez en cuando".



Andar en su triciclo le divierte, contó, porque además de hacer ejercicio a diario, ha hecho muchos amigos y clientes que disfrutan platicar con él y tomarse un vaso de sus bebidas que vende desde hace dos temporadas invernales en la ciudad.



"Me dicen que mi champurrado está muy bueno, que lo hago muy bien; antes de hacer esto trabajé en un restaurante como cocinero y hacía machaca, chilorio, carne con chile, tamales y todas esas cosas, nomás que me enfadé porque me pagaban poquito.



"De todas formas, en Chiapas el trabajo es más peleado, hay mucha gente sin empleo, los patrones te despiden así nomás; aquí trabajo, termino de vender, me voy a lavar y dejar todo listo para el otro día, luego a descansar… en tiempo de calor hasta me voy a la playa".



La Navidad la pasará "solo y triste, pero así es la vida", dijo Mateo Patishtán, "voy con mis amigos y vecinos que son buena gente y me invitan; no tengo muchos deseos de Navidad, pero sí seguir echándole muchas ganas al trabajo, salir adelante y tener mi propia casa, eso sí sería lo mejor".