Usan como basurero terreno en Los Olivos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una construcción está ocasionando problemas a vecinos de la calle Hortensia, entre Jacinto López y Benito Juárez, en la colonia Los Olivos, ya que enormes cantidades de basura se encuentran dentro del inmueble.



Rubén Vázquez, habitante cercano, comentó que el lugar es utilizado como basurero y baño público, lo que ha incrementado los malos olores y plagas de animales.



"Ya tiene muchos años así (obra negra), la gente lo agarró para tirar basura, también se meten ahí y lo agarran de baño, es una apeste todo el tiempo y se hacen muchos animales por todo el cochinero, no hay día en que no vengan a echar de perdida una bolsita con desechos", mencionó.



Los vecinos, hartos de la situación, han organizado juntas para poder llegar a una solución rápida, pues además de la contaminación del sitio, también es refugio de vagos.



"Vienen a echar mucha basura y luego es un nido de locos (sic), nosotros tuvimos una junta para ver qué podíamos hacer pero no llegamos a un acuerdo; es que de verdad sí cansa porque es muy problemático porque los cholitos ahí se meten a drogar", aseguró Rosario Siqueiros, colona afectada.



Los vecinos esperan que el problema de basura se acabe en el lugar, por lo que pidieron a residentes no seguir contaminado y que se cerque el inmueble para evitar la entrada de personas.