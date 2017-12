Es difícil transitar por calle Mocuzari

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante el mal estado de la calle Mocuzari, en la colonia El Ranchito, vecinos se acomiden a rellenar los baches para poder pasar, pero esto no es suficiente, por lo que solicitan el recarpeteo.



La calle se encuentra entre Sanalona y Periférico Oriente, donde los vecinos comentaron que tienen que pasar lentamente pues el pavimento es inestable.



Ángela Carrasco, residente de la colonia, comentó que la calle tiene alrededor de tres meses en ese estado y aunque se acudió a rellenar no fue suficiente debido al constante tráfico en el sitio.



"Son muchos los baches que tiene y debería de estar por lo menos un poco mejor el pavimento porque es una calle muy transitada, hace poco anduvieron echándole relleno, pero no funcionó porque se volvió a salir; la calle aguanta un poco más pero no debería de estar así", aseguró.



Pasar por la calle es un problema pues el mal estado en el que se encuentra el pavimento ha provocado que algunos traten de sacarle la vuelta por los baches que están por toda la vialidad.



"La calle nunca ha quedado bien, está bien mal el pavimento, es una batalla poder pasar por aquí por lo mismo, porque hay muchos hoyos, aquí no pasas, botas, porque está muy mal la calle, tenemos que sacarle la vuelta porque nomás no se puede", expresó Agustín Torres, vecino afectado.



Los colonos aseguraron que es muy necesario el recarpeteo de la vialidad, por lo que piden su rápida reparación al Ayuntamiento de Hermosillo.