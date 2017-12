Temen por una casa en ruinas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Residentes de la colonia El Mariachi se encuentran molestos por una casa en ruinas que está ubicada en Alejandro Lacy y Niños Héroes, y aseguraron que además de estar a punto de derrumbarse, es un "nido de vagos" y acumula basura.



María Concepción Lamadrid, vecina afectada, comentó que hace años que la propiedad está en esas condiciones y que es muy molesto ver cómo la gente tira basura en el sitio.



"La casa esa ya tiene mucho tiempo sola, yo conocí al dueño, murió el señor y los hijos no quisieron saber nada, la agarraron de basurero y es una batalla; no es justo que esté así porque es un peligro porque en cualquier rato se va a caer", afirmó.



Pablo Valenzuela, residente de la colonia El Mariachi, comentó que ya es común ver que vecinos tiren basura en el terreno y que en este se refugien "vagos" durante las noches.



"Yo me doy cuenta cuando la gente viene a echar sus bolsas de basura, una vez me desperté como las 6 de la mañana porque había mucho humo y vi que el cochinero se estaba quemando, alguien le prendió fuego, está muy peligroso y es que también se meten los vagos a esconderse cuando hacen algo", mencionó.



Los vecinos solicitan la presencia de los dueños de la propiedad para que esta pueda ser demolida en su totalidad y cercada para que los demás residentes ya no tiren sus desperdicios en el sitio.