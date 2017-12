Aprovecha Lupita sus vacaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lupita y Maribel, se acomodan en un rincón del Mercado Municipal y ponen a la venta sus tortillas: Las ofrecen a quienes pasan, con la esperanza de que se vendan pronto y puedan terminar temprano su jornada, para llevar un poco de dinero a casa.



Son madre e hija, y ahora que Lupita está de vacaciones de la primaria, acompaña a Maribel a la venta y se lleva también una lata de leche vacía y forrada con papel, donde espera que la gente le eche algunos pesos.



Lupita Padilla Rivera tiene 9 años y no puede caminar. A su madre, Maribel Rivera Estrada, desde que la pequeña nació, los médicos le dijeron que nunca podría hacerlo; durante algún tiempo estuvo yendo a terapias a un centro, pero la dieron de baja por tener una válvula en el cerebro.



"La operaron de la columna porque cuando nació, tenía la cinturita abierta", contó Maribel, "también tiene una válvula en la cabecita, y me la dieron de baja por eso, porque dijeron que es muy delicado y les daba miedo".



Lupita es una niña muy lista y le encanta ir a la primaria, donde cursa el tercer año y saca puros nueves y dieces de calificación: "Me gusta mucho jugar y leer cuentos", dijo quien además disfruta ayudar a su mamá en las tareas de casa.



"Siempre me quiere ayudar y me dice la gente que la deje, que no le quite la intención, y ella solita, con su silla, agarra la escoba y se pone a barrer; es buena niña, también se sienta en el sillón y a sus hermanos los manda a trapear y a hacer otras cosas", dijo Maribel.



En casa vive además con su papá y sus cuatro hermanitos: Gastón, de 11 años; Juan, de 10; Joel, de 8; y Yoana, de 6. Su padre se llama Gastón y de oficio es albañil, sólo que se accidentó hace poco al caer de un techo en el que trabajaba, y se fracturó un brazo.



Ahora él es quien hace las tortillas a diario y también hace trabajos menores de albañilería, pues aunque ya le retiraron el yeso, perdió movilidad en su brazo lastimado.



El deseo de Navidad de ambas es que Lupita tenga atención terapéutica y también poder comprarle pañales y un par de zapatos que le cubran los pies del frío, pues ahora usa un par de huaraches de su hermana menor, que incluso le quedan grandes.



"Donde vivimos la gente no nos ayuda y tampoco tenemos ningún apoyo", dijo Maribel, "por eso salimos a vender las tortillas y ahí andamos, en los camiones, con Lupita y su silla de ruedas".



¡APÓYELA!



Si usted tiene la posibilidad de apoyar a Lupita, ella necesita pañales talla 5, ropa talla 8 y zapatos talla 16; para mayores informes puede comunicarse al (662) 447 8496, con Gastón Padilla, su padre.