Aseguran cumplen los requisitos para venta de "cuetes"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Presencia de extintores, recipientes con agua y con arena, así como señalamientos de "punto de reunión" y "prohibido fumar", son algunas de las medidas que toman los establecimientos de venta de pirotecnia para evitar algún accidente.



Aunque los permisos se tramitan directamente con la Sedena, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) se encarga de revisar los puntos autorizados para venta de este tipo, que son nueve en la ciudad y uno en la zona rural.



El titular de la dependencia, Guillermo Moreno Ríos, explicó que los permisos son del 15 al 31 de diciembre, por lo que días antes se revisaron las medidas de seguridad y los diez puntos cumplieron.



"Los permisos los otorga la Sedena y nosotros verificamos que estén a cien metros de una vivienda, que cumplan con toda la regulación, que tengan extintores, arena, entre otras cosas, revisamos todos y no hubo ninguna observación", detalló.



El titular de la UMPC aseveró que estos 10 puntos son los únicos lugares autorizados para la venta de pirotecnia en el Municipio, por lo que el comercio en abarrotes, cruceros y supermercados o fuera de la fecha, está prohibido y puede sancionarse.



En un recorrido por algunos de los puntos establecidos en la ciudad, se observó que cuentan con señalamientos adecuados, están ubicados a una distancia considerable de una vivienda y tienen al menos cuatro extintores.



En el punto ubicado sobre el bulevar Vildósola a un costado del Expo Fórum, la encargada explicó que cuentan con una brigada especial para en caso de que se presente algún incidente.



"En este módulo somos siete personas y cada una tiene una labor, tres se encargan de los extintores, otras tres de evacuar a las personas y yo soy la encargada y coordino, tenemos medidas de seguridad como agua, arena, pala y cinco extintores", detalló.



Las principales reglas que siguen los locales son que está prohibida la venta a menores de edad, prender "cuetes" cerca del local y un límite de 10 kilos por persona.



"La venta a menores de edad está prohibida, si viene niños deben venir acompañados de un adulto, no deben prenderlos aquí, tenemos la vía señalada para las filas", indicó Joanna Moreno, empleada del local ubicado a un costado del CUM.



Los vendedores de pirotecnia coincidieron que ahora la gente prefiere adquirir productos de luces y no tanto de ruidos que puedan molestar a vecinos o mascotas.