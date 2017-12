Sugieren promover respeto a ciclistas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque ciclistas consideran que los automovilistas ya comienzan a respetar las ciclo pistas, son la falta de señalamientos y falta de campañas viales las que dificultan su andar.



En zonas como la calle Rosales para dar vuelta hacia el Poniente por el Colosio, es común que los conductores invadan el ciclo carril desde metros antes, a pesar de la señalización de los carriles.



"En la Rosales respetan más o menos, el problema es para dar vuelta por el Colosio, invaden el carril, pero también está muy confuso, porque la gente que va a dar vuelta no agarra su carril y el de las bicicletas está en medio", expresó Octavio Ramírez.



Ciclistas y transeúntes mencionaron que, aunque hay vialidades grandes que cuentan con ciclo pistas señalizadas, pordonde más transitanlos ciclistas no las hay, como el caso del bulevar Solidaridad y Rodríguez.



"Por la (calle) José S. Healy, Simón Bley, por esas he visto que están pintados los carriles, pero por el Rodríguez o Colosio no he visto y cuando salen los ciclistas en grupo son las calles que utilizan", recalcó.



Propone campaña



Para que los ciudadanos, sobre todo los conductores se acostumbren a respetar estas vías es necesario una campaña vial de mayor difusión, aseveró, pues mucha gente no entiende la funcionalidad de algunas que dicen "prioridad bicicletas".