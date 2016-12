Hacer el bien sin mirar a quién

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ver una ambulancia en la calle y tener la inquietud por conocer qué hacían sobre ella, llevó a Cecilia Salcido Cota a convertirse en socorrista voluntaria.



Treinta años tiene de ayudar a salvar vidas en Cruz Roja y ser la primera mujer certificada para conducir una unidad de rescate o ambulancia la llena de orgullo.



"Pertenecer a Cruz Roja fue una idea que tuve hace tiempo, veía pasar una ambulancia y me hacía la pregunta de qué hacían arriba de la unidad, cuál era el caso que llevaban, siempre me entró la inquietud por saber eso.



"Es una labor muy bonita porque lo hacemos de todo corazón sin recibir algo a cambio, ayudamos a una persona que no sabemos qué tipo de gente es, si es rica, pobre, mala, pero ayudar a la gente que lo necesita es lo que nos satisface", destacó.



Una de las cosas que más recuerda ella es cuando ayudó en un parto complicado, ya que el bebé venía al revés, sus piernas salieron primero, pero que le hayan pedido ser madrina de ese bebé fue algo muy significativo.



"A los tres días de haber atendido ese servicio la abuelita de la niña nos visitó y nos agradeció el servicio que brindamos y nos ofreció a la niña para que fuéramos los padrinos.



"Nosotros aceptamos y aunque casi no veo a la niña de ahora 23 años, pues me llena de orgullo recordar algo tan bonito", indicó.



Muchos sucesos han pasado en la vida de Cecilia Salcido, algunos fatales, otros con resultados muy positivos, pero esa misma experiencia es la que la ha mantenido de pie y combinando ser socorrista y madre a la vez.



Cecilia Salcido Cota fue galardonada como empleada del mes en Cruz Roja delegación Hermosillo, un reconocimiento que se suma al de haber sido dos veces socorrista del año y varios más.