Requieren ropa, cobijas y despensa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la llegada de las bajas temperaturas, la señora Mariela Rodríguez, su esposo y tres hijos, tienen que sobrevivir con la poca ropa que tienen y únicamente tres cobijas, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía para no pasar frío.



Una bebé de 8 meses y niños de 5 y 3 años, junto con su esposo, son los integrantes de esta familia que en estas fechas pasan frío en una vivienda de cartón en la invasión El Guayacán.



"Pedimos que nos ayuden con material, cobijas casi no tenemos, tenemos tres cobijas nada más, tenemos un colchón donde dormimos todos y una camita, pero con las tres cobijas no nos alcanza", platicó.



Es por esto que Mariela y su familia piden el apoyo de los hermosillenses para reunir cobijas, ropa de invierno, zapatos, material para la construcción y un poco de despensa.



"A mi esposo ahorita ya se le acabó el trabajo, ahí andamos batallando, ya se me acabó la leche de la niña, nos hacen falta cobijas y ropa de invierno, vivimos en una casa de cartón, llueve y se nos gotea todo".



Para ayudar a Mariela y familia puede marcar a los celulares 6621 805159 ó 6623 268472.