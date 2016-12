Esperan respuesta padres del Cendi 4

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la falta de respuesta de las autoridades, padres de familia del Cendi No. 4 se manifestaron por segunda ocasión frente al Palacio de Gobierno, donde la gobernadora los atendió y les ofreció una solución a la brevedad.Luis Ramos, padre de familia y representante, aseguró que la gobernadora Claudia Pavlovich les concretó una cita con el secretario de Educación para que se exponga la situación y se les dé una respuesta favorable."El viernes pasado nos manifestamos y el secretario particular de la Gobernadora nos atendió, nos dijeron que para hoy (miércoles) quedaría, pero quisimos venir directamente con ellos", dijo.Ayer se reunirían padres de familia con Ernesto de Lucas, secretario de Educación, para expresar la propuesta de que los alumnos sean reubicados a un mismo centro con los servicios de guardería, alimentación y horario extendido."Nos habían dado la opción de inscribir a los niños en algún jardín de niños o guardería, pero en horario normal, pero eso no nos conviene, nosotros queremos que estén en el nuevo Cendi", comentó.Desde el pasado 8 de noviembre los cerca de 159 alumnos de preescolar, maternal y lactante, permanecen sin clases debido a un problema de fauna nociva que derivó la suspensión de parte de Protección Civil por no cumplir con el reglamento de la Ley 5 de Junio.