Se queda Guy en Sonora por amor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Razones para dejar el terruño puede haber muchas, pretextos también, pero para Guy Pieter Kruse Llergo, la respuesta es más simple. "Siempre acaba uno en un lugar u otro por amor", afirma sin titubeos.



De nombre francés y apellido alemán, pareciera más bien ser un ciudadano del mundo que eligió quedarse en Sonora así, como él dice, por amor. Por amor a su familia, a sus hijos y finalmente a esta tierra.



Su padre nació en Alemania y le tocó vivir la época más dura de la nación germana. Aún conserva cuidadosamente enmarcada una de las cuponeras, fechada en 1920, y con la cual obtenía el alimento. La limitación, en todos los sentidos, era tal, que una naranja era un premio.



"Mi papá salió de esa época tan fea en Alemania y vino para México y amó a México desde el primer día.



"Les daban como premio mensual una naranja, (en Alemania), es como si voy con su hijo y le doy una bolsa grande de m&m y le dicen ¿cuántas naranjas quieres, mi niño? Son gratis, recógelas, llévatelas, es como pasar de la carencia a la abundancia", señala.



Y como todo momento difícil de la vida deja una enseñanza, su padre se encargó de transmitirle a su familia la suya: "A mí, lo que me salvó la vida fueron los idiomas". Y vaya que se encargó de que sus hijos tuvieran esa herramienta. Kruse Llergo habla español, francés, inglés y alemán.



"Si él tenía que pasar un filtro y ser alemán era malo, pues él decía yo soy francés, su nombre Guy pues es un nombre francés, y como hablaba francés sin acento, pues pasaba sin problema", comenta.



SU LLEGADA A MÉXICO



Así, usando su acento francés cuando se requería o el alemán, fue que pudo llegar a México donde gracias a su profesión de abogado, se dedicó a ser perito traductor y trabajaba ayudando a nacionalizar a otras personas en épocas políticamente difíciles, pues nacionalizó chilenos.



Era la época en la que estaba de moda el marxismo y el socialismo, su mamá estudiante y su papá abogado y maestro, se quedaron en la Ciudad de México.



"Amó a México desde el primer día", indica, "más que conoció a mi mamá, se casaron y yo ya nací en México en el 68".



AHORA, A EUROPA



Un punto de quiebre llegaría para la familia con el terremoto de 1985. Ellos vivían en el Centro y su padre tenía su oficina en Tlatelolco, de lo poco que recuerda es haber visto a su padre subiendo una montaña de escombros para ir a ver su oficina. Recuerda perfecto ese momento en el que el Ejército le decía "no, el niño no puede pasar". Su papá después de mucho pensarlo decidió llevarse a su familia a Francia.



Kruse Llergo estudió la preparatoria allá y durante algún tiempo viajó para conocer Europa, en una época donde todavía no existía la Unión Europea y había lugares, como lo que él llamó "la Alemania de mi papá", que en ese entonces no pudo visitar.



Él la califica como una "buena temporada", pues trabajó en Londres un tiempo. Ahí es donde se dio cuenta que lo económico no es un factor determinante para decidir quedarse en un lugar.



"La ganancia económica no tanto, trabajé mucho en Londres por ejemplo y se gana increíblemente bien", asegura.



Su salario era el mínimo, de unas 7 libras la hora equivalentes a 150 pesos, con un trabajo que asegura era fácil y donde le proporcionaban la comida. Considera que ganaba un "platal" (dineral).



" Y la casita era más chica que este cuadrito y eso nunca me gustó y salía uno y este es un día soleado (señala a la ventana que tiene enfrente y que deja ver un inusual día nublado en Hermosillo)... andaría la gente en bikini en Londres, y decía yo, no está tan padre el clima, sí gana uno mucho, pero así se lo gasta uno".



NO LA PIENSA DOS VECES



Cuando se presentó la oportunidad de volver a México él no lo pensó dos veces. Sus hermanas se quedaron, pero él regresó a estudiar Antropología y recorrió toda la República. "Ah, todo México. Todos los estados y algunas de la islas", presume con orgullo.



En esos viajes pudo conocer pueblitos que él llama "fantasmas" del Sur del País, llenos de personas de la tercera edad, pues los jóvenes se fueron en busca del "sueño americano". También ha visto la otra parte, a los migrantes de Guerrero, Chiapas y otros lugares de México que no han podido volver y sienten la nostalgia de la tierra que los vio nacer.



"No, yo aquí, aquí aquí con mis hijos, jamás pienso en Alemania ni nada de eso", afirma tajante cuando se le pregunta si él siente nostalgia por algún lugar en especial.



Y es ahí donde reafirma su teoría: "Siempre acaba uno en un lugar u otro por amor, lo afectivo siempre pega más". Una gran sonrisa se dibuja en su rostro al hablar de su familia y cómo conoció a su ex esposa, a quien ahora define como una gran amiga que ha sido un gran apoyo.



"Fue así como dicen los franceses, como un rayo...", habla del momento en el que se conocieron cuando ambos estaban en la Ciudad de México, ella haciendo su doctorado y estudiaban impacto ambiental. "Una muchacha guapísima, una cosa excepcional, enamoradísimo de ella". Se casaron en una sencilla ceremonia, aunque tardaron en tener hijos, llegaron dos retoños que ahora son su gran motivación.



"Jamás pensé yo que iba a ser de niños, pero resulta ¡que me encantan!", afirma.



Tantas veces que vino a Hermosillo que le fue gustando cada vez más, como la comida la cual considera es de primerísima calidad. Hasta a su familia les envía la carne seca, carne machaca y él ya aprendió ya a preparar los tacos fish.



La gente es otro factor que considera importante, pues desde el primer momento sus suegros y cuñados lo arroparon haciéndolo sentir, hasta la fecha, parte de su familia.



Aún así, había algunos detalles que lo hacían dudar, porque considera que es una ciudad "aislada" para alguien como él que va y visita a su familia a Europa, sus opciones son irá a Tucson o Phoenix o a la Ciudad de México, para encontrar vuelos con conexión. Además el "calorcito" de la ciudad no le animaba a tomar la decisión.



"Pero ahora que las incorporo (todo lo bueno) digo ¡porqué no me fui mucho antes? No sabe lo contento que estoy. Yo ya soy mexicano, pero conservo mi pasaporte alemán, para cuestiones fiscales".



Tiene tres años ya en Hermosillo y fue en sus tiempos en la Ciudad de México donde estudió para ser maestro de francés, actividad que ha hecho ya su profesión al enseñar a jóvenes de secundaria y dar clases particulares.



Su padre ya falleció y su mamá está con una de sus hermanas, quienes terminaron yéndose a otros países, una a Estados Unidos donde traduce protocolos médicos y otra a Singapur donde es maestra. ¿Qué les ayudó? Precisamente, saber otros idiomas.



"Tenía toda la razón mi papá", recalca, los idiomas te salvan la vida".