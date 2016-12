Altibajos en gasolina 'pegará' en precios de productos: Empresarios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El sector productivo en Sonora, sin duda, sufrirá afectaciones ante el alza prevista en la gasolina, derivado de la liberación del precio del combustible, afirmaron empresarios de la localidad.



Representantes de organismos del ramo industrial, comercial, bienes y servicios manifestaron que un aumento, cualquiera que sea el porcentaje, impacta directamente en sus costos.



El libre mercado en los combustibles iniciará en Sonora y Baja California a partir de marzo, informó el martes pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



Dicho anuncio ha generado incertidumbre en el sector económico de la entidad, debido a que no se han proporcionado detalles y están aún sin saber qué esperar.



Roberto Gómez del Campo, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Sonora, indicó que el combustible es un factor importante en el costo de transporte, que es un elemento presente en mercancías y servicios.



DESVENTAJA



Adolfo Harispuro Bórquez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Sonora, advirtió que estarán en desventaja competitiva contra otras naciones y esperaría que las consecuencias sean las menos posibles.



Se supone, expresaron otros empresarios, que la Reforma Energética generaría una baja en los precios del combustible, pero se registra lo contrario, lo que encarece los productos industriales, comerciales, alimentos y bebidas.



Todo insumo maneja un grado de combustible, puntualizaron, y actualmente el 80% del transporte de mercancía se hace a través de carreteras.



Precio de la gasolina en el 2017 sufrirá alzas y bajas quizás a diario, cada semana o podría estabilizarse, dependerá de la oferta y la demanda, declaró Enrique Félix Robledo.



El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Sonora, manifestó que en este tema "no hay más que esperar".



Los costos, reconoció, registrarán un incremento, estiman pueda ser de un 10 a 15%; especialistas en temas de economía han previsto sea de hasta un 22.5%.



"Nosotros hablamos de un 10 un 15%, no sabemos, todo va a depender de cómo se van a mover los factores para el año que entra", expuso.



La gasolina tendrá "alzas y bajas", explicó, dependiendo de factores que los expendedores no controlan como el precio del petróleo, costo internacional de referencia y tipo de cambio.