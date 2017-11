Retiran 300 kilos de basura del puente peatonal de la Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al menos 300 kilogramos de residuos fueron retirados ayer de las inmediaciones del puente peatonal, ubicado entre la Universidad de Sonora y el Hospital General del Estado; para evitar su acumulación, personal de la coordinación de Servicios Públicos Municipales limpiará de lunes a viernes en este sector.



El titular de la dependencia, Luis Fernando Pérez Pumarino, informó que aunque se habían estado haciendo rondines de limpieza una vez por semana, no fue suficiente, por lo que se asignó a una persona de planta.



"Aquí hay que hacer un recorrido diario, ya que es una gran cantidad de personas las que lo utilizan (el puente), por eso estará un empleado de la coordinación de lunes a sábado haciendo su recorrido y cualquier basura va a ser retirada", detalló.



La persona comenzó su labor desde este martes, y además de la limpieza y pintura del puente, se encargará del mantenimiento del camellón central y de las dos paradas de camiones.



Pérez Pumarino recalcó que también una vez por semana, personas que cometen faltas administrativas van a realizar trabajos de limpieza, además que Seguridad Pública Municipal se encargará de hacer rondines nocturnos para retiro de personas.



Limpian y pintan



Ropa sucia, cobijas, zapatos, cartones, desperdicios y excremento, fueron parte de la basura que se retiró durante la mañana de ayer, de las inmediaciones del puente peatonal ubicado sobre el bulevar Luis Encinas, precisaron los trabajadores de la dependencia.



La última vez que les fue solicitada la limpieza de dicho espacio, señalaron, fue hace aproximadamente un mes y en esa ocasión fueron dos los vehículos que llenaron de desechos.



"Ahí en esa esquina me tocó quitar dos cubetas llenas de desecho", dijo uno de ellos, "eran excremento y orines, yo no me había dado cuenta cuando los levanté; se necesita poner una malla que cubra bien para que deje de meterse la gente".



Cabe mencionar que este lugar lo usan personas en situación de calle o indigentes para dormitar, por lo que es a ellos a quienes se atribuyen esta clase de acciones en los espacios que quedaron descubiertos a los costados del puente peatonal.



A la par de la limpieza general de la zona, también se inició la labor de pintura para eliminar marcas de suciedad o graffiti.