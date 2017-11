Esperan el frío con una cobija y un atole

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la parte más alta de la invasión Guayacán se ve una pequeña casa con pilares de madera y paredes de lona plástica; ahí viven Mariela Rodríguez y su familia, quienes a pesar de dormir bajo un techo, no logran mitigar el frío que cubre cada noche.



Fue hace cinco años cuando Mariela dejó su natal Agua Prieta y llegó a Hermosillo en busca de mejores oportunidades de vida, contó, desde entonces ocupa una mínima parte de esta invasión, donde el invierno pega fuerte.



También relató que este año quizá sufran más debido a la temporada invernal, pues aunque en otras ocasiones tenían prendas con qué arroparse, hoy sólo cuentan con una cobija que habrán de compartir más adelante, cuando el frío "apriete".



"A mi ya me ha tocado la temporada de frío y ha sido difícil, y nos hace mucho el frío, más ahora que casi no tenemos ropa. Es que teníamos guardada en el baño, pero alguien le prendió fuego y perdimos todas las prendas de invierno", detalló.



Mariela precisó que a pesar de las dificultades, como las bajas temperaturas o las extremadamente altas, el amor de su familia ha sido suficiente para hacerles frente y salir adelante.



"Hago chocolate caliente, café y atoles para que no nos haga tanto el frío; yo no soy amante de prender fuego, pero cuando lo hago, es cuando de plano está muy helado. La verdad, ahora más que nunca ocupamos ayuda de la comunidad", enfatizó.



Luego del siniestro que acabó con sus pertenencias y las de su familia, la joven madre indicó que han batallado para conseguir ropa abrigadora y cobijas, cosas que le harán falta durante los próximos días helados.