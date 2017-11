Se convierte un arroyo en basurero clandestino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran cantidad de basura y animales muertos son depositados a diario en un arroyo ubicado en la calle Fernando Pesqueira, entre República de Colombia y Sahuaro, en la colonia Álvaro Obregón, señalaron residentes.



Algunos habitantes en el sector precisaron estar alerta ante esta problemática, pues temen que los residuos generen contaminantes o bacterias, que pudieran dañar la salud de sus familias.



Macrino Aguayo Moreno, uno de los aledaños, manifestó que ya es mucho el tiempo que los vecinos han luchado contra dicha situación, la cual es propiciada por los mismos ciudadanos.



"Apesta mucho, ahí tiran de todo y la batalla es para uno; todo eso lo echa la misma gente de aquí, no les importa que esté así y la verdad hay veces que tiran muchas cosas, hasta animales muertos. Yo les prendo fuego porque son un foco de infección", aseveró.



Concepción León Cruz, vecina en la Álvaro Obregón, puntualizó que los desechos en el arroyo no son el único contratiempo, ya que cuando corre agua, ésta provoca daños en el asfalto que rodea el cause.



"También está peligroso porque el agua se ha estado carcomiendo el pavimento y como aquí está muy oscuro en la noche, casi no se ve. Los carros han caído mucho y es mucho el riesgo que estamos corriendo", afirmó.



Los residuos y la corriente de agua en el arroyo son dos factores que alarman a los habitantes del sector, por lo que hacen un llamado a las autoridades correspondientes y a la misma ciudadanía, para darle solución al problema.