Rodolfo Campodónico, "campeón" musical exiliado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Era domingo de serenata en la Plaza Zaragoza. Al frente del grupo de músicos y entre el público había dos hombres con cierta rivalidad en común: Eran Rodolfo Campodónico y el coronel Plutarco Elías Calles. El primero, compositor y director musical; el segundo, parte del movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza y a las órdenes del general Álvaro Obregón.



Al percatarse Campodónico de la presencia de Calles, ordenó a la banda interpretar la marcha "Viva Maytorena" y fue entonces que tres soldados subieron al quiosco para callar tal falta de respeto; Campodónico no lo toleró y se enfrentó a ellos, desacatando la orden y continuando la ejecución de la melodía.



Entonces ganó una amenaza de muerte. En pleno movimiento revolucionario Campodónico y su familia, decidieron abandonar México y vivir en el exilio en Douglas, Arizona, ante el amedrentamiento, pero también por su fiel amistad y en solidaridad con el gobernador José María Maytorena, quien abandonó el poder y se autoexilió en Estados Unidos. De allí, Campodónico jamás volvió a Sonora.



Este episodio lo narra Rodolfo Rascón Valencia, investigador y cronista musical en entrevista para EL IMPARCIAL, al igual que lo hicieron otros estudiosos del afamado "Champ", como Ignacio Lagarda Lagarda, actual cronista de Hermosillo, y Franco Becerra, comunicador y editor del libro "Rodolfo Campodónico, por el orgullo de ser sonorense".



TALENTO MUSICAL



Rodolfo Víctor Manuel Pío Campodónico Morales nació en Hermosillo, Sonora, el 3 de julio de 1866. Hijo de un matrimonio italo-sonorense, llegó con la música en las venas por herencia de su padre, considerado "El hombre orquesta", al ser un talentoso multinstrumentista. Entre los 8 y los 11 años de edad, el pequeño Rodolfo ya escribía sus primeras piezas.



Años después, ya convertido en el "Champ", apodo cariñoso derivado de la palabra "champion" o "campeón" en inglés, este hombre descrito como amable y muy bromista, recorrió Sonora y todo México como compositor, director de orquesta e intérprete.



Campodónico llegó a crear más de mil valses, parte también de un total cercano a dos mil 500 composiciones entre marchas y pasodobles; lo que conocimos en nuestros días, dicen los expertos, es apenas un ápice de lo que en vida escribió el "Champ", pues mucho de su trabajo se extravió en el tiempo.



No fue político, sin embargo, su lealtad y simpatía por el Club Antireeleccionista "García Morales", mejor conocido como el Club Verde -que buscaba la elección de Dionisio González como presidente municipal de Hermosillo en 1901, en contra de la imposición de Filomeno Loaiza-, lo llevaron a componer la famosa melodía que ha traspasado fronteras y generaciones.



"Era en honor a los antiporfiristas", narró Ignacio Lagarda Lagarda, "se tocaba en la Plaza Zaragoza y en el Jardín Juárez y eso era un reto, una falta de respeto a don Porfirio Díaz y a su grupo; llegó el momento en que se prohibió que se tocara, no se permitía siquiera silbarla.



"Al final ganó el candidato del Porfirismo, pero resultó que esa composición trascendió musicalmente, es la más famosa que él tiene en el mundo y que tiene una connotación 100% política anti-dictadura".



LEJOS DE SU TIERRA



En cuanto a la decisión de Campodónico de no retornar a Sonora, hay quienes afirman que se ‘enquistó’ en Douglas, fruto de su enojo por la situación política en México en tiempos de la Revolución Mexicana, donde no quiso volver a componer o a interpretar música.



Otros afirman que fue todo lo contrario, y que continuó siendo un prolífico compositor e intérprete en los Estados Unidos, pero viviendo sus últimos años con la nostalgia de su tierra.



"El Champ ya no regresa, sigue con su orquesta en la Unión Americana, sobre todo cubriendo eventos en Arizona, Nuevo México y toda aquella área", explicó Franco Becerra, "pero poco a poco se empieza a apagar aquella estrella, porque estaba lejos de su tierra.



"Quien pierde su tierra, pierde su alma: Se llama ‘trasterrado’; por supuesto que entra en un periodo de melancolía y empieza poco a poco a decaer, pero nunca deja de componer", dijo.



1926 fue el año, justo el 7 de enero, cuando como buen músico, el "Champ" murió del corazón, justo a las 16:32 horas. Su cuerpo quedó sepultado en el Panteón de Douglas.



RECUPERAR LEGADO



En 1940 Hermosillo rendiría homenaje a su campeón, al develar un busto hecho por el escultor Ignacio Asúnsolo, promovido por el ingeniero Juan de Dios Bojórquez, en el Parque Madero, en lo que fuera la antigua Alameda donde Campodónico tanto disfrutó tocar.



Años después, en 1979, dicho monumento fue trasladado frente al Banco de México, en una pequeña plaza entre el bulevar Rosales y Elías Calles, de donde fue removido no hace mucho tiempo, más o menos en junio de este año, por un proceso de remodelación del espacio. Hasta el momento, el "Champ" no ha vuelto a su pedestal.



"Debemos colocar nuevamente en el lugar que merece a nuestro ‘Champ’, nuestro campeón", dijo Becerra, "hay que abrazarlo, quererlo y traerlo incluso de donde se encuentra en Douglas, para acá a su tierra".



Este sentir lo comparten muchos historiadores, investigadores, estudiosos de la música y la cultura, así como hermosillenses en general, pues abrazan la idea de que el "Champ" tiene que volver a Hermosillo, a su tierra, donde su memoria y su música deben mantenerse vivas.