Terminan reparaciones en el Colosio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de once días de labores, culminó anoche la reparación del bulevar Colosio, entre Rosales y Galeana; tras la ruptura de un tubo colector que provocó el hundimiento del concreto.



Se rehabilitaron cerca de 80 metros lineales de semáforo a semáforo.



A partir de esta mañana se reanudaría la circulación de manera habitual de la sección del bulevar ubicado en el Centro de Hermosillo, después de algunos días de caos vehicular provocados por el cierre de los carriles de Poniente a Oriente que se fueron liberando gradualmente.



Fue alrededor de las 7:00 horas del pasado 10 de noviembre que Agua de Hermosillo recibió el reporte de un ligero hueco en el pavimento, por lo que el equipo de atención se dirigió a cerrar el bulevar para abrir el asfalto e identificar el problema.



En la rúa ubicada frente al Centro de las Artes de la Universidad de Sonora no se registraron vehículos ni personas afectadas al momento del reporte, pues se trató de la ruptura interna de un tubo que no alcanzó a derruir el pavimento.