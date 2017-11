Cierre del Trébol los saca de sus casillas; reprograman obra

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con maldiciones, gritos y hasta señas obscenas se desahogaron los hermosillenses por el caos ocasionado el primer día del cierre de circulación de los carriles de Norte a Sur sobre el bulevar Rosales, debido a los trabajos de ampliación que se realizan en la zona.



Desde el viernes pasado Seguridad Pública Municipal dio a conocer que por la ampliación del bulevar Rosales y los trabajos que se estaban realizando en torno al Puente el Trébol, a partir del lunes, después del desfile, se desviaría la circulación de Norte a Sur.



Se explicó que la desviación sería al llegar a la calle Manuel Z. Cubillas hacia el Poniente, hasta llegar a la calle Galeana y virar hacia el Sur; seguir hacia la avenida De la Cultura y tomar nuevamente el bulevar Vildósola.



En teoría parecía que no habría problema alguno y el primer día pasó desapercibido ya que fue día festivo.



TODO EL DÍA...



La situación se agravó en la mañana de ayer, alrededor de las 07:00 horas, cuando los ciudadanos "se toparon con pared" y no pudieron seguir adelante, ya que el congestionamiento vial se hizo presente durante todo el día.



"Discúlpame que sea tan grosera pero qué bárbaro, yo no sé porqué hacen estas cosas en estos días si tuvieron todo el verano para hacerlo cuando los chamacos no van a la escuela y no afectan a nadie, nomás mira a la gente para que veas qué tan enojados estamos", expresó Margarita de Saavedra, madre de familia.



Aunque comprendían la situación, algunos conductores fueron invadidos por la desesperación, ya que por más oficiales de Tránsito que había apoyando en la distribución vial, no se daban a basto.



Los puntos críticos que se pudieron observar en las "horas pico" (de 7:30 a 09:00 y de 13:30 a 15:30) eran en los cruces de Rosales y Manuel Z. Cubillas; Pedro Moreno y Manuel Z. Cubillas; y Galeana y Manuel Z. Cubillas.



Pero el punto que los conductores consideraron el de mayor tráfico es la intersección del bulevar francisco Serna y Galeana, donde se encuentra un semáforo.



"Llevo 15 minutos esperando para cruzar y sólo he avanzado una calle, se ve que no está bien organizado o no les resultó como lo planearon; está bien que hagan estas obras porque se necesitan, pero necesitan planearse bien para que no suceda esto", opinó Juan Carlos Rodríguez.



LO VAN A REPROGRAMAR



Para priorizar la fluidez vehicular sobre el bulevar Rosales, autoridades municipales y estatales acordaron postergar y reprogramar la obra de modernización en la zona y se abrirán nuevamente los dos carriles de Norte a Sur.



Por medio de un comunicado el Departamento de Seguridad Pública Municipal informó que se tomó la decisión para no afectar a la ciudadanía que diariamente transita por esa vía y se mantendrá la circulación, tanto en sentido de Norte a Sur, como de Sur a Norte, hasta el próximo 31 de diciembre.



Se detalló que la calle Manuel Z. Cubillas, la cual se había modificado en su circulación, volverá a su sentido de Poniente a Oriente, y se normalizará la fluidez en las calles alternas a la misma, como la Pedro Moreno, Galeana, Tehuantepec, entre otras.



CONTINUARÁ EL APOYO



Agentes de Tránsito continuarán apoyando con el control manual de los semáforos para mantener la fluidez vial y orientar a los automovilistas como orientar para rutas alternas.



Se mantendrán pantallas y señalización vertical para advertir sobre los trabajos en esta área de la ciudad, invitando a los automovilistas a tomar rutas alternas que tengan menor carga vial.



La corporación municipal aclaró que de presentarse alguna alteración por orden mayor de trabajo, se anunciarán los días y las rutas alternas que se establezcan.