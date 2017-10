Son bibliotecas templos del conocimiento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Literatura, historia, relatos, ensayos, investigaciones y un sinfín de conocimiento se encuentran disponibles en las bibliotecas de cada ciudad, aunque en México pocas personas las utilizan.



Desde el 24 de octubre de 1997 se celebra el Día de la biblioteca.



De acuerdo a la última muestra nacional del Módulo de Lectura (Molec) del Inegi, levantada en febrero de este año a personas mayores de 18 años, sólo once de cada 100 encuestados (11.2%) dijeron haber asistido a una biblioteca en el último año.



La gigantesca disponibilidad de información en Internet, la digitalización de libros e incluso la ubicación de las mismas bibliotecas son los principales factores para su desuso, por lo que la tendencia es a diversificar la utilidad de estos espacios.



“Ahorita por el acceso al Internet los usuarios han bajado, los visitantes han bajado, sin embargo los libros que se conservan en las bibliotecas, muchos de esos libros no están en Internet, es información que no está de manera digital, son autores del Noroeste, de la región, es mucha información que no se consigue en línea”, explicó Josué Barrera, coordinador de Literatura y Bibliotecas del Instituto Sonorense de Cultura.



“En estos momentos la personalidad de una biblioteca está cambiando. De la biblioteca que usualmente se usaba para venir a consultar un libro ahora se están convirtiendo en centros culturales, no sólo venir a consultar sino que es un lugar para hacer talleres, para impartir charlas, presentaciones de libros, presentaciones de cualquier tema relacionados a la literatura, al conocimiento, a la ciencia”, agregó.



En Sonora, prácticamente cada Municipio tiene al menos una biblioteca. El ISC contabiliza 144 formales y 135 de ellas abiertas de manera constante. Hermosillo es el Municipio con más bibliotecas con 18, seguido de Cajeme, Guaymas y Etchojoa, todos con ocho.



Guardianes del conocimiento



El uso de nuevas tecnologías no desanima a los guardianes de los templos del conocimiento, los bibliotecarios, quienes buscan otras maneras de acercar los libros a la comunidad.



“Los libros nunca van a dejar de existir, de usarse, de hecho sí se usan, sí tenemos usuarios, porque un libro tú lo puedes tener un cualquier momento, no necesita pila, conexiones a Internet”, aseguró Guillermo Valenzuela, encargado de la Biblioteca Pública Municipal “Jaime Arellano”, de Hermosillo.



Las principales bibliotecas de la capital sonorense tienen ubicaciones céntricas, pero eso no significa que motive a generar nuevos usuarios, coincidieron Josué y Guillermo.



“Cuando comencé a trabajar aquí nos dimos cuenta que casi no tenemos usuarios porque la biblioteca está en el centro histórico de la ciudad, no hay familias en los alrededores, aquí el usuario que tengo es ocasional”, relató Guillermo.



Ante esto, Josué destacó la importancia de promover y dar a conocer la ubicación y existencia de las bibliotecas de cada ciudad, sobre todo los que se encuentran cerca de las familias.



“Una de las formas es que el entorno inmediato de esa biblioteca sepa que hay una biblioteca, sepa la ventajas que hay, sepa qué se puede hacer en esa biblioteca para que el mismo entorno, la misma colonia la cuide y le dé cierta utilidad para fines de consulta, de hacer tareas, pero también para una reunión de vecinos por ejemplo”.



Bajo un mezquite



Dentro de la capacitación que se ofrece a bibliotecarios y a ciudadanos voluntarios está el programa nacional Salas de Lectura, donde se originó Sumando Lecturas Bajo El Mezquite, que Guillermo Valenzuela encabeza cada semana en la comunidad de El Saucito.



“Una persona de El Saucito me comentaba que la comunidad requiere de actividades de fomento a la lectura, pero que se tenían que hacer en lugares que estuvieran acondicionados como una biblioteca o un centro comunitario y yo le comentaba que hasta debajo de un mezquite se podía, fue un reto para mí y las personas que me apoyaban en ese momento”, contó.



Bajo El Mezquite tiene año y medio realizando actividades como muestras de libros para niños y jóvenes y tertulias con adultos, literalmente bajo un mezquite.



Un ejemplo de la diversificación de actividades dentro de las bibliotecas es la Biblioteca Pública Central “Fortino León Almada”, donde diariamente se ofrecen talleres de lectura y escritura, además de asesoría de matemáticas y otras materias para niños de primaria y el área para gente con discapacidad, en la que se dan cursos de Braille y lenguaje de señas.



ENCUENTRA EN LA BIBLIOTECA EL LUGAR IDEAL



La mística que rodea a las bibliotecas sigue atrayendo lectores en busca de un lugar tranquilo donde puedan “respirar” el conocimiento que los rodea, tal es el caso de Martín Tarazón, asiduo usuario desde hace 10 años.



“Principalmente el ambiente, estar rodeado de libros como quiera que sea te estimula a leer, ya hay un escenario que te motiva para que tú tomes un libro, vienes, te relajas, estás tranquilo. El ambiente aquí en la biblioteca es muy acogedor, no hay distractores”, argumentó.



El señor de 53 años pasa de 3 a 4 horas en la biblioteca, no sólo leyendo, pues también la utiliza para realizar tareas e investigaciones.



“En mi casa tengo mi acervo bibliográfico, mis libros, pero también aquí me he encontrado excelentes compañeros literarios, los libros, muy buenas novelas como Frankestein y un libro que me llamó mucho la atención, de Juan Rulfo, Cartas a Clara, ese me lo encontré aquí y aquí lo leí”.