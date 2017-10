Diario de una lucha contra el cáncer: Edna Guadalupe

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fui diagnosticada en enero del 2008 aquí en Caborca. Primero fui a consulta al detectarme una bolita y recurrí a consulta particular. De ahí busqué algunos diagnósticos para yo tomar una decisión; consulté a varios especialistas oncólogos hasta que me quedé con el que me dio más seguridad y confianza, que fue con mi doctor oncólogo Eduardo, en el Seguro”.



Primero fui a consulta particular. Creí que a lo mejor era algo rápido y que nada más era un quiste. Al momento del diagnóstico de cáncer, me tuvieron qué hacer una biopsia de tejido, por que era un tumor maligno. De ahí visité algunos médicos y ya me quedé en el Seguro, en Hermosillo.



El tratamiento fue primero una cirugía conservadora de mama, luego seis quimioterapias en Hermosillo y 25 radiaciones en Ciudad Obregón.



Cuando me dieron el diagnóstico fue un momento de confusión. Estábamos enfrentando la muerte de mi papá, creo que también por cuestión de cáncer.



Recuerdo que le decía a mi hermana: “Es que nunca me dijo cáncer”, y mi hermana me decía “sí te dijo, lo que pasa es que no quisiste escuchar”. Quiere decir que inmediatamente entré como en negación, enojo no; más que nada ponerle ganas, sí lloré, salí “paniqueada” del diagnóstico.



Iba acompañada por mi hermana mayor y le dije “necesito de alguien para que me ayude a tomar las mejores decisiones”. En ese momento me abrazó, lloré... todos estábamos en shock.



La fortaleza, el sentido de lucha, las oraciones en aquel momento de muchas personas fueron una bendición para mí. Yo sentía que necesitaba crecer espiritualmente, llenarme más de Dios para poder afrontar esas dos pérdidas que estaba teniendo: Mi salud y mi padre.



Cualquier circunstancia adversa como una enfermedad, un diagnóstico de cáncer, la pérdida de un ser querido, puede significar lo que uno quiere que signifique: Puede significar darse por vencido, puede significar miedo, sentirme víctima... pero también puede significar encontrarle un sentido, empezar a poner límites en mi vida, quererme, cuidarme y valorarme.



Mi consejo es quererse, cuidarse, escucharse... cuando llega un diagnóstico es por que el cuerpo ya nos avisó, ya nos dijo “aquí hay un foquito rojo”.