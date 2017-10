Urgen altos en calle de Paseo del Sol

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Paseo del Sol manifestaron su inconformidad ante la falta de señalamientos de alto en la calle Real del Arco, desde el bulevar Solidaridad hasta la calle Del Paseo.



La ausencia de señalamientos ha ocasionado problemas a los conductores del lugar, quienes han reportado que el sitio se ha vuelto conflictivo a raíz de la reparación que se llevó a cabo hace más de un mes.



"Repararon esta calle porque realmente se necesitaba, pero no dejaron ningún señalamiento, más que el que está en medio de la calle, aquí es de un solo sentido y a la gente le vale.



"Hacen mucha falta porque nomás se escuchan los frenos de los carros que han estado a punto de chocar", aseguró Francisco Gutiérrez, trabajador cercano al sitio.



El conflicto que ha ocasionado la falta de altos e indicadores es grande, porque la calle que debería ser de un solo sentido la han tomado como de dos, situación que tiene nerviosos a los lugareños.



"Se convirtió en una calle muy conflictiva esta, no sé por qué no hay señalamientos, y debería porque hay una guardería, viviendas y comercios; o sea, debería de estar bien, lo que pedimos es que se pongan los señalamientos porque en cualquier día de estos va a pasar algo", afirmó una vecina que prefirió omitir su nombre.



Aunque en varias ocasiones conductores han estado a punto de chocar, no ha pasado de ser un susto, por lo que colonos solicitaron a la autoridad correspondiente tomar cartas en el asunto.