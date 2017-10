Convierten en basurero las casas abandonadas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Decenas de colonias de la ciudad enfrentan el problema de las casas abandonadas, algo que no debiera afectar mucho a sus habitantes, pero que se agrava porque muchas de ellas son utilizadas como basureros y guarida de vándalos.



Desde basura generada en casa hasta animales muertos se puede encontrar en las viviendas que alguna vez alojaron a una familia, pero que hoy en día sus pisos se encuentran con suciedad y albergan fauna nociva.



En información proporcionada por parte de la dirección de Servicios Públicos Municipales el pasado 11 de octubre, se detalló que la mayoría de los desechos en las viviendas son: Botes de aluminio, plástico, fierro viejo, entre otros desperdicios.



También se comentó que al menos se reciben de 8 a 10 reportes sobre la acumulación de basura en domicilios y predios, siendo el Norponiente de la ciudad donde se presentan más problemas de contaminación en viviendas.



"Traemos en promedio de ocho a diez casas, tanto en zona urbana como zona rural Oriente, pero tenemos muy marcado el Norponiente de la ciudad, los cuales son reincidentes", detalló Luis Fernando Pérez Pumarino, titular de Servicios Públicos Municipales.



Hasta ese día no se había sancionado a dueños ni a personas que tiraron basura en las casas abandonadas.



Esta semana se solicitó información para conocer si se habían tomado medidas al respecto, pero no hubo respuesta del área de Comunicación de Servicios Públicos Municipales.



AFECTA A TODOS



Las casas solas son propicias para ser utilizada como basurero por los vecinos cercanos de dichos inmuebles, lo cual ha generado graves problemas de contaminación.



"Es una muy mala imagen para una colonia el tener casas con basura, eso demuestra que somos una sociedad totalmente cochina, que no tenemos educación y que realmente no nos importa nada.



"Habiendo lugares en donde la basura se deposita, se nos hace muy fácil venir a echarla a sitios solos y no creamos conciencia sobre el daño que no sólo le estamos haciendo al ambiente, sino a las familias que tienen que soportar las pestes, la basura y las infecciones que eso acarrea", opinó Samuel Bustamante, vecino de la colonia Nuevo Hermosillo.



Georgina Montes, residente de Pueblitos, comentó que el vivir cerca de una vivienda que es contaminada diariamente le ha generado problemas con fauna nociva y fétidos olores que invaden su hogar.



"Enseguida de mi casa hay una vivienda abandonada y ya me tiene harta, no me las acabo con la peste y con los animales que eso junta, plaga de cucarachas tengo, la gente es muy sucia, los dueños limpian pero más tardan en hacerlo que en que se vuelva a llenar de cochinero".



LLEGAN LOS VAGOS



Las viviendas abandonadas con basura no sólo son contaminadas por los vecinos, también vagos llegan con desechos a los inmuebles, situación que mantiene preocupada a Andrea Meza, vecina de la colonia Sahuaro.



"La gente es sucia y se les hace fácil echar la basura en las casas; lo que pasa también es que hay mucho adicto que ven las casas solas y todos ellos lo que hacen es recolectar, son acumuladores y luego les da por quemar la suciedad, se llenan de basura y es lo que hacen", señaló.



Pablo Mendoza, colono de Real del Carmen, expresó su descontento ante la suciedad de la que es vecino, por lo que pidió a los habitantes no seguir contaminando las casas del sector.



"Todos somos responsables de las cosas que hacemos y debemos de ser limpios y no tirar la basura en las casas, eso atrae muchos problemas, no sólo de basura, la peste que eso genera y el montón de animales es una situación muy conflictiva".