Perciben el Centro sucio y descuidado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es una constante pasar por las calles del Centro de la ciudad y patear alguna lata al caminar, observar las rejillas para el desfogue de agua repletas de basura, así como los botes dispuestos para el depósito de desperdicios rodeados de éstos en lugar de conteniéndolos.



Los visitantes del Centro de Hermosillo perciben este espacio como descuidado y sucio, a la vez que afirman que el origen del problema son las personas que no miden el impacto que sus acciones tienen en el medio ambiente y en la imagen de tan importante lugar.



En el área del Mercado Municipal, una de las más concurridas, incluso los pocos espacios con árboles, son convertidos en basureros improvisados por transeúntes.



"Hay muchos contenedores y la basura la tiran donde no deben, está el contenedor a un metro y la basura la tiran antes", dijo Francisco Medina, trabajador en el Mercado Municipal, "quién sabe por qué será así la gente, por eso está Hermosillo como está".



El problema, además de la falta de conciencia y valores de la ciudadanía, afirman los entrevistados, es también responsabilidad del Ayuntamiento por no mantener una vigilancia en este aspecto, así como en la aplicación de sanciones a quienes se les sorprenda cometiendo estos actos.



"Realmente se encuentran áreas muy sucias y deterioradas", dijo Martha Coronado, maestra, "es una falta de valores en la sociedad sonorense, es algo que ya deberíamos traer desde casa, una conciencia de lo que debemos o no hacer y todo esto se ve reflejado en muchos aspectos, incluido el tema de la basura".