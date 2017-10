Tiran y queman basura en bulevar Las Lomas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Prenderle fuego a la basura del camellón del bulevar Las Lomas es la forma en que personas de las colonias cercanas intentan erradicar la basura, situación que mantiene molestos a los vecinos.



Ramón Soto, vecino, aseguró que en todo el bulevar Las Lomas se presentan problemas de basura, que es quemada en las madrugadas por "vagos".



"Los cholitos vienen a tirar ramas y basura, ya en la noche queman ahí, siempre pasa lo mismo; nadie les puede decir nada, es en todo el camellón el problema, ahí se queman los árboles y les tenemos que estar echando agua para que no se sequen", aseguró.



La basura es depositada en ciertas noches cuando nadie está al pendiente, donde las montañas de basura aumentan su tamaño o son quemadas para seguir depositando más desperdicios.



"No es muy constante que tiren basura pero sí lo hacen, en el día no tiran porque nosotros no dejamos que hagan eso, y es que de repente amanecen las montañas de basura.



"En las noches aprovechan y es que aquí sí pasan a darle mantenimiento al camellón, pero es la gente sucia quien lo tiene así", aseguró Ramón Medina, vecino de la colonia Las Lomas.



A una reducida montaña de cenizas quedaron los desechos del camellón, que durante mucho tiempo ha sido tomado por basurero, causando mala imagen de la colonia, por lo que residentes solicitaron a vecinos no contribuir en este acto.