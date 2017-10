Aumentan raciones...aumentan las tallas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las frases "Por seis pesos más puede agrandar su combo a uno jumbo", "Sí se come completo el superburro es gratis", ¿le suenan?, ¿sabía que lo están haciendo comer de más?



De acuerdo con teorías sicólogicas sobre el comportamiento de compra de los consumidores, estos buscarán maximizar su presupuesto y adquirir una mayor cantidad de bienes con menos recurso, por lo que, casi siempre, caerán en tales propuestas.



Es decir, si saben que se satisfacen con un refresco mediano y unas palomitas chicas su hambre cuando van al cine, por ejemplo, el ataque de la mercadotecnia los llevará a que compren un paquete grande y, generalmente, lo comerán todo para no desperdiciarlo.



Si bien el tener obesidad y sobrepeso en muchos casos devienen de una condición genética, existe una combinación de factores socio-culturales y económicos que llevan a una persona a estar "sobrealimentado", o lo que es lo mismo, a comer de más.



Aunque no se cuenta con datos aún para los estados, pero sí por regiones, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señala que en 2016 en la zona Norte del País, área donde se ubica Sonora, la obesidad en jóvenes entre 11 y 19 años de edad creció en 1.1%.



La misma encuesta para 2012, destaca que en Sonora había en ese año 816 mil 725 personas con sobrepeso y 725 mil 169 con obesidad, casi un 70% de la población de la entidad en ese año.



COMER DE MÁS



Un sonorense promedio, que pasa sus ocho horas diarias en una oficina, necesita entre mil 500 y mil 700 calorías por día, pero ingiere más de 2 mil, expresó María Isabel Ortega Vélez, experta en nutrición pública del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).



"Existen datos que nos están demostrando que tanto a nivel mundial como en México estamos consumiendo por arriba de lo que necesitamos", detalló.



De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el consumo de proteínas en promedios de los mexicanos aumentó entre los años 1993 y 2013 en un 13% y el de grasas en casi 19% en el mismo periodo.



Según este organismo internacional, en los países desarrollados las personas consumen raciones de alimentos cinco veces más grandes que hace cinco décadas, pero lo delicado es que los países en desarrollo, como México, siguen esta tendencia.



"Al mismo tiempo que estamos sobrealimentándonos, estamos generando un problema de salud muy fuerte que es la obesidad en México y en el mundo", expuso la encargada del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.



En una conferencia reciente dictada en El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, dijo que actualmente se estima que unos 500 millones de personas en el mundo presentan obesidad en algún tipo.



"Más o menos de 1960 al 2010, los patrones de consumo, principalmente de la comida rápida, nos ha llevado a consumir cinco veces más de lo que se consumía hace 50 años, por el aumento en el tamaño de las porciones"; abundó.



Este hecho, reflexionó, está haciendo que cada vez existan consumidores con menor capacidad de raciocinio respecto a la comida que adquieren y consumen, hecho que también está teniendo efectos graves en el medio ambiente, en especial en la degradación de selvas y bosques para hacerlos terrenos de siembra de cultivos.



ES UN TODO



Para la doctora Ortega Vélez, parte del problema con la sobrealimentación y el sobrepeso y la obesidad, radica en el tipo de alimentos que se consumen, la cantidad y sus combinaciones, así como en la falta de ejercicio físico y el mercado.



En 1960, dijo, las canastas de consumo alimentario para México elaboradas por la FAO incluían alimentos como trigo, arroz, otros cereales, aceites, azúcar, carnes, raíces, legumbres y otros.



"Para los 90 con trigo, arroz, otros cereales, aceites y azúcar estábamos llenando las necesidades. Sí tenemos una dieta variada pero estamos consumiendo por arriba y la proyección hacia 2030, la tendencia, es que vamos a seguir así", refirió.



Pero también es un asunto de mercado, dijo, porque los alimentos que más energía calórica proveen, como el arroz, la tortilla de maíz, el pan blanco, azúcar, margarina y mayonesa, de acuerdo con un análisis de la Organización de las Naciones Unidas, son los de más bajo costo económico.



Mientras que otros más nutritivos y con densidades calóricas más bajas como el salmón, el brócoli, lechuga, frambuesas y la langosta, son de un precio más alto en el mercado y, por tanto, las clases bajas no pueden acceder a ellos.



Aunque la cocina sonorense cuenta con platillos tradicionales ricos en carbohidratos, grasas y proteínas, que se consumen en la entidad en un 200% por encima de la media, es el acompañamiento el que dificulta que una persona lleve una dieta saludable.



"La obesidad en Sonora no necesariamente se debe a los platillos tradicionales, se debe a que estamos consumiendo un montón de alimentos que nos dan energía pero no nos nutren, alimentos baratos como refrescos embotellados, frituras, etc.", consideró.



La ecuación para estar en forma es simple, expuso, lo que se consume se tiene que quemar, de lo contrario la energía de los alimentos se acumula, a lo que se le llama sobrepeso y obesidad.