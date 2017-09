Una buena opción para cuidar la salud

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Durante 14 años, Roberto Sáenz Rountree ha sido médico general voluntario en un dispensario en Hermosillo y asegura que continuará con esta labor hasta que Dios lo permita, pues a diario ve cómo crece la pobreza en el municipio.



Con consultas cuyo costo va desde los cero pesos hasta los 30 para aquellos que tienen oportunidad de aportar, y medicamentos que consultorios, farmacias o familias donaron, atiende a alrededor de 25 hermosillenses diarios en un periodo de dos horas.



"Quizá no todos pueden ver lo que yo veo aquí en el dispensario, cuando llega gente de todos los sectores de la ciudad, Norte, Sur, no importa desde donde, ellos vienen con nosotros porque ya no hay más dispensarios, quedan unos cuantos", aseveró Sáenz Rountree.



El médico de la capilla de Nuestra Señora del Carmen acentuó que poco a poco ha ido desapareciendo este apoyo que se da a las personas más vulnerables, a aquellas que no tienen sustento económico para poder pagar una consulta o algún medicamento.



"Quienes no cuenten con ningún servicio médico, como el seguro social, popular o Issste, vienen con nosotros, a veces nos dan cinco pesos como aportación voluntaria, unos nos pagan los 30, pero también están los que requieren que sea gratis", enfatizó.



ANTES HABÍA MÁS



Hace algunos años, relató, Hermosillo contaba con dispensarios en varias parroquias distribuidas por toda la ciudad, como la Catedral Metropolitana y San Juan Bosco, además de los que había en las colonias, ajenos a la Iglesia.



"A pesar de que cada vez veo más personas necesitadas, que hay más pobreza, también veo que hay menos dispensarios, no sé si será porque la gente ya no quiere ayudar, ojalá me equivoque y pronto vea que ponen más de estos centros médicos y de ayuda", comentó.



Sáenz Rountree subrayó que las donaciones de medicamento son muy importantes, ya que son cientos de personas las que se benefician con ellos, sin embargo, resulta difícil corroborar que éstos estén en buen estado.



"La gente nos ayuda con aportaciones, algunos consultorios médicos también nos donan medicinas, una ventaja que tenemos es que ayudan al templo y que vienen voluntarias a revisar lo que nos trajeron", puntualizó el especialista.



VERIFICAN MEDICAMENTO



Externó que son ellos mismos quienes tienen que verificar que los medicamentos estén en buen estado, aunque de vezen cuando reciben una visita aislada por parte de las autoridades de Salud.



"Hay voluntarias o colaboradoras, que cada semana vienen a revisarlos, porque damos atención médica de lunes a viernes", explicó, "a veces vienen de Salud Pública, pero es muy aislado, realmente somos nosotros los que tenemos que checar que todo esté bien".



Relató que una característica de los dispensarios es que cuentan con la colaboración de un máximo de 10 personas, atienden enfermedades como el resfriado y digestivas, y en cuanto a las crónicas, únicamente pueden dar medicamento para la diabetes.



"Por eso, si hay gente que pueda ayudar y que conozca un dispensario, les pido que nos auxilien con medicinas, porque muchas veces las tienen en sus casas y no las utilizan, se echan a perder aún cuando hay muchos que las necesitan", agregó.



Sobre este tema la Secretaría de Salud en el Estado señaló que no tienen conocimiento sobre los dispensarios que hay en el municipio Hermosillo, ya que no regulan o verifican la atención y los medicamentos que en ellos se ofrece.