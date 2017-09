Dice adiós a la Policía la comandante Belem

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con gran orgullo y satisfacción, la comandante María Belem Laureano Téllez se retiró de la corporación, después de haber cumplido casi 30 años de servicio en Seguridad Pública Municipal.



Corría el año de 1985, cuando la joven María Belem ingresó a la primera Academia de Policía que se encontraba en las instalaciones de la Comandancia Norte, llena de ilusiones y a la vez una necesidad muy grande por trabajar y salir adelante.



"Entré a la Policía por una convocatoria que se hizo a través del periódico, no había posibilidades de estudiar, ni tenía las posibilidades de una carrera y me gustó, me gustó ser policía y lo logré, aún y cuando era muy difícil", dijo.



A pesar de las adversidades, la oficial Laureano Téllez luchó para poder sacar a sus tres hijos adelante, ya que fue madre soltera, pero eso no fue impedimento para ganarse el respeto y el cariño de la comunidad y de sus compañeros, que en su mayoría eran hombres.



"Mi vida ha sido un poco dura, me mandaron pruebas muy difíciles, tuve tres hijos, con una hija enferma, luché con ella casi por 17 años, yendo y viniendo a la Ciudad de México, gracias a Dios en este trabajo me han reconocido y apoyado incondicionalmente", externó.



La comandante Belem, como mejor es conocida, inició como oficial de la Policía Preventiva; permaneció 10 años en el área de radiotransmisión; fue una de las creadoras de las claves de comunicación de la Policía para todo el Estado y que actualmente están vigentes.



También fue la encargada del primer cuadro de hermosillo durante 8 años y fue galardonada por sus compañeros en 2012 como la Policía del Año, entre muchos otros logros.